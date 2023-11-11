У Києві планують встановити монумент Героям російсько-української війни на місці пам’ятника червоноармійцям

Потрібна та важлива ініціатива

У Дарницькому районі Києва встановлять монумент Героям російсько-української війни та створять меморіальну алею слави. Тут будуть розміщені фотографії загиблих Героїв-дарничан із біографією кожного з них.

Про це на своєму офіційному каналі у Телеграм повідомив виконуючий обов’язки Дарницької РДА Микола Калашник. Для цієї ідеї вже знайдено більшість позабюджетного фінансування.

Відомо, що у парку Таращанець вирішується питання щодо встановлення пам’ятного монумента Героям російсько-української війни. Його хочуть встановити на місці радянського пам’ятника екіпажу бронепоїзда "Таращанець", який підлягає демонтажу відповідно до закону про декомунізацію.

"Для вшанування пам’яті загиблих Героїв плануємо в цьому парку замість споруди, яка підлягає демонтажу відповідно до законодавства про декомунізацію, встановити пам’ятний монумент Героям російсько-української війни", — зазначив виконувач обов’язків Дарницької РДА Микола Калашник.

Парк "Таращанець"

Пам’ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець", який підлягає знесенню

Крім цього, у Дарницькому районі Києва хочуть організувати алею слави загиблих Героїв-дарничан із біографіями та фотографіями кожного з них.

"Попередньо думаємо продовжити втілення задуманого на алеї дубів, яку висаджуємо кілька років поспіль на згадку про загиблих захисників та захисниць, у парку Партизанської слави", — заявив Микола Калашник.

Він також зазначив, що більшу частину позабюджетного фінансування на ці цілі вже знайдено.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що школи імені Пушкіна більше не буде: у Києві перейменують десятки установ. Під час чергової сесії Київської міської ради депутати проголосували за те, щоб позбавити російських найменувань понад десяток столичних закладів освіти та культури. Цю ініціативу підтримала більшість депутатів.