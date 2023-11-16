Новый герой вместо Пушкина: в Киеве предложили оригинальную замену памятнику

Предложение заинтересовало столичных жителей

Киевлянин выступил с предложением установить памятник легендарному псу Патрону в столичном сквере имени Ивана Багряного на месте демонтированого накануне памятника российскому поэту Александру Пушкину. Отмечается, что именно Патрон является живым символом преданности Украине и ярким вдохновителем современной украинской культуры.

Петиция с подобным предложением появилась на сайте Киевского городского совета. Ее автор уверен, что именно памятник псу Патрону будет отлично смотреться на входе в сквер и станет новой визитной карточкой Киева.

Так, в сквере имени Ивана Багряного, который располагается в Шевченковском районе столицы, предлагается установить памятник псу Патрону, который "является символом сопротивления нашего государства против российских захватчиков, создает позитивную атмосферу и дает надежду людям в самые сложные военные годы".

Парк им. Багряного

Автор петиции уверен, что памятник Патрону также увековечит подвиги всех служебных животных, которые помогают защищать Украину и обеспечивать безопасность людей. Кроме этого, такая инициатива призвана способствовать формированию положительного отношения к животным и развитию социального взаимодействия.

Также отмечается, что Патрон стал частью современной украинской культуры, а песня про него "обогатила ее символикой и эмоциональным содержанием".

Патрон

"Песня о псе Патроне внесла значительный вклад в современную украинскую культуру, обогащая ее символикой и эмоциональным содержанием. Мелодия и текст этой песни не только выражают благодарность и преданность четвероногому другу, но и способствуют формированию позитивного отношения к животным и поддерживают моральный дух украинцев в военные годы", — отметил автор инициативы.

Стоит отметить, что для рассмотрения петиции она должна набрать 6000 голосов в течение 60 дней. На момент публикации материала петицию подписало немного более 250 человек.

Для справки: Пес Патрон — это служебная собака породы джек-рассел-терьер, которая получила международную известность во время полномасштабной войны. Он стал символом Международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования МВД Украины. Также он стал первой собакой с титулом "Пёс доброй воли" от организации UNICEF.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что демонтированному памятнику Пушкину в Киеве нашли новый "дом". В настоящее время памятник можно заметить на территории Государственного музея авиации, где хранятся и другие памятки советского прошлого. В настоящее время неизвестно, будет ли он там находиться на постоянной основе или же расположен там временно.