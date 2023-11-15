Минус "медальоны" на Вокзальной: Киевский метрополитен продолжил декоммунизацию станций (фото)
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Ждут разрешения на окончательный демонтаж
Киевский метрополитен продолжает декоммунизацию и дерусификации станций. На этот раз без "медальонов" оставалась станция метро "Вокзальная", ведь были начаты маскировочные работы декоративных щитов с изображением коммунистической и большевистской символики.
Столичный метрополитен отмечает, что ожидает согласования решения о полном демонтаже этих элементов отделки. Об этом говорится в их сообщении на Facebook.
"В рамках декоммунизации и дерусификации, на станции метро "Вокзальная" начаты маскировочные работы декоративных рельефных щитов с изображением большевистских вождей, серпа и молота и другой коммунистической символики. Соответствующие элементы архитектурного убранства станции помещены в специальные деревянные щиты", — говорится в сообщении.
В Киевском метрополитене отмечают, что станция "Вокзальная" является недвижимым объектом культурного наследия — памятником градостроительства и архитектуры местного значения, произведением инженерного искусства, имеет охранный статус и оберегается государством согласно правовому статусу памятника. Киевский метрополитен эксплуатирует и удерживает станцию с соблюдением требований законодательства и, как балансодержатель, несет ответственность за принадлежащее к памятнику недвижимое имущество.
Как отмечается в сообщении, предприятие направило все необходимые письма и обращения для получения разрешения на демонтаж из публичного пространства декоративных рельефных щитов, размещенных в среднем зале станции "Вокзальная".
"Пока идет процедура согласований, принято решение о временной маскировке этих объектов", — добавляется в сообщении.
Следует напомнить, что подобные работы провели в прошлом году на станции "Университет" с бюстами российских деятелей культуры и науки.
"Станция метро "Университет" также имеет статус памятника архитектуры и охраняется государством. В этой станции также идет согласование и получение необходимых разрешений на демонтаж и перенос с публичного пространства этих объектов", — отметили в заявлении Киевского метрополитена.
Напомним, "Телеграф" узнал, что транспортное сообщение по Подольско-Воскресенскому мосту в Киеве планируют полноценно открыть до конца этого года.