Последняя станция метро в Киеве открылась десять лет назад. Когда обещают новые и какие темпы у соседей Украины

Метро на Виноградарь из амбициозного проекта превратилось в долгострой

В Киеве последнюю станцию метро открыли 10 лет назад — 6 ноября 2013 года, это были "Теремки", пока жители столицы ждут строительства станции "Виноградарь". Тогда происходил целый бум строительства: в 2010 году открылись "Демеевская", "Голосеевская" и "Васильковская", в следующем году — открыли "Выставочный центр", в 2012 году — "Ипподром". С этого времени открытие станций на паузе, мегаполис и их потребности продолжают расширяться, а слухи об открытии подземки в некоторых районах превратились в мемы.

Когда обещают новые станции в Киеве

Знаменитое метро на Виноградарь (Сырецко-Печерская или "зеленая" ветка) анонсировали еще в 2016 году, строительство стартовало в 2019-м, но сроки окончания работ постоянно переносятся то из-за коронавируса, то из-за скандалов и судебных разборок в "Киевметрострое": сначала дедлайн был в 2021 году, затем он сдвинулся на 2023, 2024. С начала полномасштабного вторжения россии строительство приостанавливали из-за ракетных обстрелов. Пока сроков запуска новых станций просто нет, а проект корректируют.

Проект продления ветки предусматривал строительство 4 станций:

"Мостицкая",

"Варшавская" (она же известна по прежнему названию "Проспект Правды"),

"Виноградарь",

"Синоозерная" (старое название — "Улица Маршала Гречко" в честь советского маршала).

Визуализация продолжения Сырецко-Печерской ветви

Недавно "Телеграф" выяснил, что, несмотря на слухи о замораживании строительства работы, продолжаются. В КП "Киевский метрополитен" рассказали, что работы по строительству метро между будущей станцией "Мостицкая" и "Проспект Правды" возобновились с сентября 2022 года. В сентябре 2023-го на строительной площадке 213бис строили двухъярусные перегонные тоннели и "перебазировали машины и механизмы" для продолжения выполнения строительства двухъярусных тоннелей.

Стройплощадки новых станций метро поросли сорняком

Еще одна "мелочь" — проектная документация находится "на этапе проведения экспертизы (уточнение по замечаниям, предоставленным экспертной организацией)". Это касается объекта "Строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь из электродепо в Подольском районе" (участки от станции "Сырец" до станции "Проспект Правды" с двумя станциями ("Мостицкая" и "Проспект Правды") и участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь" (И очередь строительства)".

Также выяснилось, что возникли определенные препятствия – в зону строительства первой очереди попадают часть помещений, которые нужно снести. Речь о нежилых зданиях по адресу проспект Правды, 66А в Подольском районе г. Киева и ул. Северо-Сырецкая, 1Б.

Первый "тоннель" в метро на Виноградарь, 2019 год

Также пару дней назад в интервью "Вечернему Киеву" начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский заявил, что с начала 2023 года подрядчик возобновил работы на открытом участке в котлованах, чтобы устранить угрозу сползания грунта. Он добавил, что будут объявлены новые торги на определение нового подрядчика, ведь нынешний договор не будет действителен после корректировки проекта.

"Мы всегда подчеркиваем, что метро на Виноградарь построят. Но на сроки влияет война, отсутствие средств, отсутствие большинства мобилизованных в ряды ВСУ строителей. Это все влияет на сроки. Метро будет построено с гарантией в 100 процентов, но оно будет тогда, когда пройдет корректировка, экспертиза и когда подрядчик сможет возобновить работы", — сказал Брагинский.

В апреле 2023 года мэр столицы Виталий Кличко имел неосторожность пообещать открыть станцию "Виноградарь" в 2024 году.

"Мостицкая" и "Варшавская" должны открыться первыми

Станции метро "Мостицкая" и "Варшавская" (она же "Проспект Правды", станцию переименовали, еще не открыв). В июле 2023 года руководитель "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский назвал дедлайн сдачи этих двух станций — конец 2024 года.

"Коррекция будет завершена в августе. С сентября приступим к работе по новому проекту. Мы должны до конца 2024 года построить две станции метро — "Мостицкая" и "Проспект Правды" ("Варшавская" — ред.). И в первом квартале 2025 года сделали пусконаладочные работы. Надо понимать, что во время воздушной тревоги строители идут в укрытие. И это тоже влияет на сроки строительства", – объяснил Брагинский.

Как бы должны выглядеть "Львовские ворота", фото "Вечерний Киев"

Разговоры о "Львовских воротах" . Это станция-призрак, выкопанная под Львовской площадью между станциями "Золотые ворота" и "Лукьяновская" несколько десятилетий назад, но к которой так и не провели спуски с поверхности из-за нехватки средств. По иронии, тендер на проектирование станции метро "Львовские ворота" должен был начаться 22 февраля 2024 года — через два дня после полномасштабного вторжения. Город должен был получить сроки выполнения работ, визуализацию и предварительное бюджетирование, но война разрушила эти планы.

Как часто открывают станции метро соседи Украины

Если посмотреть в сторону соседей, то сейчас, например, активно строят метро в Варшаве, которое имеет только две ветви: первая соединяет центр Варшавы с ее густонаселенными северными и южными пригородами, линия 2 Bemowo-Trocka соединяет восток и запад. Но есть одно но – метро начали строить в середине 90-х, и к этому времени у варшавцев уже 39 станций. В конце 2022 года там открыли три новых станции: "Zacisze", "Kondratowicza" и "Bródno". Проект финансировался вместе с ЕС. Окончательный план варшавского метрополитена подразумевает четыре линии, включающие 100 км пути.

В соседней Румынии в ноябре открывается новая станция метро Бухареста, ее строительство обошлось в 50 миллионов евро (53,2 миллиона долларов). Станция имеет площадь более 15 тыс. квадратных метров и общую протяженность путей 1,6 км. Она напрямую соединена подземным переходом с многоэтажной парковкой. Система метро Бухареста состоит из 63 станций на пяти линиях. Разрабатывается еще одна линия, соединяющая аэропорт имени Анри Коанды с главным железнодорожным вокзалом.

Ну и даже в российской москве в сентябре 2023 года открыли три новых станции метро: "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех", работы по строительству стартовали в 2019 году.

Ранее Телеграф писал, что метро Киева хотят обезопасить от возможных терактов.