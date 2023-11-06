Остання станція метро у Києві відкрилася 10 років тому. Коли обіцяють нові і які темпи в сусідів України

Метро на Виноградар з амбітного проєкту перетворився на довгобуд

У Києві останню станцію метро відкрили 10 років тому — 6 листопада 2013 року, це були "Теремки", наразі ж мешканці столиці чекають на будівництво станції "Виноградар". Тоді відбувався цілий бум будівництва: у 2010-му році відкрилися "Деміївська", "Голосіївська" та "Васильківська", наступного року — відкрили "Виставковий центр", у 2012 році — "Іподром". З цього часу відкриття станцій стоїть на паузі, мегаполіс та його потреби продовжують розширюватися, а чутки про відкриття підземки у деяких районах перетворилися на меми.

Коли обіцяють нові станції у Києві

Знамените метро на "Виноградар" (Сирецько-Печерська або "зелена" гілка) анонсували ще у 2016 році, будівництво стартувало у 2019-му, але терміни закінчення робіт постійно переносяться то через коронавірус, то через скандали та судові розбірки у "Київметробуді": спочатку дедлайн був у 2021 році, потім він зсунувся на 2023, 2024. З початку повномасштабного вторгнення рф будівництво призупиняли через ракетні обстріли. Наразі строків запуску нових станцій просто немає, а проєкт коригують.

Проєкт продовження гілки передбачав будівництво 4 станцій:

"Мостицька",

"Варшавська" (вона ж відома за колишньою назвою "Проспект Правди"),

"Виноградар",

"Синоьоозерна" (стара назва — "Вулиця Маршала Гречка" на честь радянського маршала).

Візуалізація продовження Сирецько-Печерської гілки

Нещодавно "Телеграф" з'ясував, що попри чутки про заморожування будівництва роботи тривають. У КП "Київський метрополітен" розповіли, що роботи з будівництва метро між майбутньою станцією "Мостицька" та "Проспект Правди" відновили з вересня 2022 року. У вересні 2023-го на будівельному майданчику 213біс споруджували двоярусні перегінні тунелі та "перебазовували машини та механізми" для продовження виконання будівництва двоярусних тунелів.

Будмайданчики нових станцій метро поросли бур'яном

Ще одна "дрібничка" — проєктна документація перебуває "на етапі проведення експертизи (уточнення за зауваженнями, наданими експертною організацією)". Це стосується об'єкта "Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі" (дільниці від станції "Сирець" до станції "Проспект Правди" з двома станціями ("Мостицька" та "Проспект Правди") та дільницею вилочного відгалуження в бік станції "Виноградар" (І черга будівництва)".

Також з'ясувалося, що виникли певні перешкоди — у зону будівництва першої черги потрапляють частина приміщень, які треба знести. Мова про нежитлові будівлі за адресою проспект Правди, 66А у Подільському районі м. Києва та вул. Північно-Сирецька, 1Б.

Перший "тунель" у метро на Виноградар, 2019 рік

Також пару днів тому в інтерв'ю "Вечірньому Києву" начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський заявив, що з початку 2023 року підрядник відновив роботи на відкритій ділянці — у котлованах, щоби усунути загрозу сповзання ґрунту. Він додав, що будуть оголошені нові торги на визначення нового підрядника, адже нинішній договір не буде дійсним після коригування проєкту.

"Ми завжди наголошуємо, що метро на Виноградар збудують. Але на терміни впливає війна, відсутність коштів, відсутність більшості будівельників, що мобілізовані до лав ЗСУ. Це все впливає на терміни. Метро буде побудоване з гарантією у 100 відсотків, але воно буде тоді, коли пройде коригування, експертиза й коли підрядник зможе відновити роботи", — сказав Брагінський.

Водночас у квітні 2023 року мер столиці Віталій Кличко мав необережність пообіцяти відкрити станцію "Виноградар" у 2024 році.

"Мостицька" і "Варшавська" мали б відкритися першими

Станції метро "Мостицька" і "Варшавська" (вона ж "Проспект Правди", станцію перейменували, ще не відкривши). У липні 2023 року керівник "Київського метрополітену" Віктор Брагінський назвав дедлайн здачі цих двох станцій — кінець 2024 року.

"Корегування буде завершено у серпні. З вересня візьмемося до роботи по новому проєкту. Ми повинні до кінця 2024 року побудувати дві станції метро – "Мостицька" і "Проспект Правди" ("Варшавська" – ред.). І у першому кварталі 2025 року зробили пусконалагоджувальні роботи. Треба розуміти, що під час повітряної тривоги будівельники йдуть в укриття. І це теж впливає на терміни будівництва", – пояснив Брагінський.

Як би мала виглядати "Львівська брама", фото "Вечірній Київ"

Розмови про "Львівську браму" . Це станція-привид, викопана під Львівською площею між станціями "Золоті ворота" і "Лук'янівська" кілька десятиліть тому, але до якої так і не провели спусків з поверхні через брак коштів. За іронією, тендер на проєктування станції метро "Львівська брама" мав розпочатися 22 лютого 2024 року — за два дні по повномасштабного вторгнення. Місто мало отримати терміни виконання робіт, візуалізацію та попереднє бюджетування, але війна зруйнувала ці плани.

Як часто відкривають станції метро сусіди України

Якщо подивитися у бік сусідів, то зараз, приміром, активно розбудовують метро у Варшаві, яке має лише дві гілки: перша сполучає центр Варшави з її густонаселеними північними та південними передмістями, лінія 2 Bemowo-Trocka сполучає схід та захід. Але є одне але — метро почали будувати в середині 90-х, і до цього часу варшавці мають вже 39 станцій. Наприкінці 2022 року там відкрили три нові станції: "Zacisze", "Kondratowicza" та "Bródno". Проєкт фінансувався спільно з ЄС. Остаточний план варшавського метрополітену передбачає чотири лінії, що включають 100 км шляху.

У сусідній Румунії в листопаді відкривається нова станція метро Бухареста, її будівництво коштувало 50 мільйонів євро (53,2 мільйона доларів). Станція має площу понад 15 тис. квадратних метрів і загальну довжину колій 1,6 км. Вона безпосередньо з’єднана підземним переходом з багатоповерховою парковкою. Система метро Бухареста складається з 63 станцій на п'яти лініях. Розробляється ще одна лінія, яка з’єднає аеропорт імені Анрі Коанди із головним залізничним вокзалом.

Ну і навіть у російській москві у вересні 2023 відкрили три нові станції метро: "Яхромская", "Лианозово" та "Физтех", роботи з будівництва стартували у 2019 році.

Раніше "Телеграф" писав, що метро Києва хочуть убезпечити від можливих терактів.