Метро Києва хочуть убезпечити від можливих терактів: у чому суть

Неспокійний час підштовхує населення до ухвалення складних рішень

Повномасштабна війна в Україні призвела до того, що щоденна загроза терористичних атак у публічних місцях зросла в рази. Щоб уникнути можливої трагедії, пропонується встановити металошукачі на всіх станціях столичного метро.

Відповідна петиція з’явилась на сайті Київської міськради. Варто зазначити, що ініціативу автора петиції не надто активно підтримують кияни.

Так, автор петиції №12609 зазначає, що щодня у столиці України існує ймовірність вчинення терористичної атаки проти мирного населення. Особливу небезпеку, на його думку, є станціями київського метрополітену.

"Через війну в Україні та місті Києві існує щоденна загроза вчинення терористичних актів у публічних місцях, зокрема, в метрополітені. Історії вже відомі випадки вчинення масових терактів, які забрали життя сотень людей", — повідомляється в петиції.

Для ефективної боротьби з можливими атаками терористів автор петиції пропонує встановити на кожній станції київського метрополітену спеціальні металошукачі, які допоможуть виявляти потенційних зловмисників.

"Установка металошукачів та/або рентген огляду на всіх станціях метрополітену є надійним способом убезпечити життя та здоров’я громадян та мінімізувати ризики вчинення таких дій, до того ж цей спосіб вже зарекомендував себе у столичних ТЦ та широко використовується у метрополітенах по всьому світу. Наявність таких коштів є необхідністю, а не привілеєм", — резюмує автор петиції.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у київському парку на військового було вчинено жорстокий напад. Чоловік отримав множинні ножові поранення та перебуває в реанімації. До війни постраждалий працював журналістом і зараз його друзі активно шукають свідків нападу.