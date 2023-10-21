Метро Киева хотят обезопасить от возможных терактов: в чем суть

Неспокойное время подталкивает население к принятию сложных решений

Полномасштабная война в Украине привела к тому, что ежедневная угроза совершения террористических атак в публичных местах возросла в разы. Дабы избежать возможной трагедии предлагается установить металлоискатели на всех станциях столичного метро.

Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского горсовета. Стоит отметить, что инициативу автора петиции не очень активно поддерживают киевляне.

Так, автор петиции №12609 отмечает, что ежедневно в столице Украины существует вероятность совершения террористической атаки против мирного населения. Особую опасность, по его мнению, представляют собой станции киевского метрополитена.

"Из-за войны в Украине и городе Киеве существует ежедневная угроза совершения террористических актов в публичных местах, в частности, в метрополитене. Истории уже известны случаи совершения массовых терактов, которые унесли жизни сотен людей", — сообщается в петиции.

Для эффективной борьбы с возможными атаками террористов автор петиции предлагает установить на каждой станции киевского метрополитена специальные металлоискатели, которые помогут выявлять потенциальных злоумышленников.

"Установка металлоискателей и/или рентген досмотра на всех станциях метрополитена является надежным способом обезопасить жизнь и здоровье граждан и минимизировать риски совершения таких действий, к тому же этот способ уже зарекомендовал себя в столичных ТЦ и широко используется в метрополитенах по всему миру. Наличие таких средств является необходимостью, а не привилегией", — резюмирует автор петиции.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в киевском парке на военного было совершено жестокое нападение. Мужчина получил множественные ножевые ранения и находится в реанимации. До войны пострадавший работал журналистом и на данный момент его друзья активно ищут свидетелей нападения.