"Нам і так страхів вистачає": Анатолій Анатоліч показав, що творилося в нью-йоркському метро на Геловін (відео)

Телеведучий здивував кадрами з Нью-Йорка

Популярний український телеведучий та блогер Анатолій Анатоліч, який з початку війни вивіз сім’ю до США, а сам повернувся та живе в Україні, поділився кадрами з Нью-Йорка, куди вирушив на благодійний захід.

У своєму Instagram телезірка опублікував відео з метро, куди потрапив якраз на Геловін. Як відомо, в Америці це дуже шановане традиційне свято та окрема культура. Схоже, побачене у нью-йоркському метро так вразило Анатоліча, що він вирішив показати це своїм шанувальникам у соцмережі.

На відео можна побачити десятки людей у забавних, сміливих, "страшних" та веселих костюмах, які абсолютно вільно почуваються на людях.

"Зрозуміло, що нам і без Геловіна страхів вистачає, але… Hellowen у Нью-Йоркському метро. Безтурботні люди. (Знято за 30 хвилин у метро дорогою до готелю з благодійного вечора)", — поділився враженнями Анатолій Анатоліч.

Користувачі не залишили поза увагою таке відео телеведучого і відразу почали його коментувати:

Я кайфую від того, що люди самовиражаються на свій смак, а ніхто навіть не думає тикати пальцем.

Люди, які живуть і радіють життю.

Які вільні люди у своїх поглядах.

Люблю будь-яку форму самовираження. Чи то свято, чи просто будній день. Мені дуже комфортно в такому середовищі

Правильно написано – безтурботні люди.

Я мрію про цей рівень свободи. І чомусь вірю в нього на нашій землі. Принаймні у великих містах

Раніше "Телеграф" розповідав, що Анатолій Анатоліч "наїхав" на українців за російську мову за кордоном і сам нарвався на скандал у мережі.