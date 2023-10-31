"Нам и без того страхов хватает": Анатолий Анатолич показал, что творилось в нью-йоркском метро на Хэллоуин (видео)

Телеведущий удивил кадрами из Нью-Йорка

Популярный украинский телеведущий и блогер Анатолий Анатолич, который с начала войны вывез семью в США, а сам вернулся и живет в Украине, поделился кадрами из Нью-Йорка, куда отправился на благотворительное мероприятие.

В своем Instagram телезвезда опубликовал видео из метро, куда попал как раз на Хэллоуин. Как известно, в Америке это очень почитаемый традиционный праздник и отдельная культура. Похоже, увиденное в нью-йоркском метро так впечатлило Анатолича, что он решил показать это своим поклонникам в соцсети.

На видео можно увидеть десятки людей в забавных, смелых, "страшных" и веселых костюмах, которые абсолютно свободно себя чувствуют на людях.

"Понятно, что нам и без Хэллоуина страхов хватает, но… Hellowen в Нью-Йоркском метро. Беззаботные люди. (Снято за 30 минут в метро по дороге в отель с благотворительного вечера)", — поделился впечатлениями Анатолий Анатолич.

Пользователи не оставили без внимания такое видео телеведущего и тут же принялись его комментировать:

Я кайфую от того, что люди самовыражаются по своему вкусу, а никто даже не думает тыкать пальцем.

Люди, живущие и радующиеся жизни.

Как свободны люди в собственных взорах.

Обожаю любую форму самовыражения. То ли праздник, то ли просто будний день. Мне очень комфортно в такой среде

Правильно написано – беззаботные люди.

Я мечтаю об этом уровне свободы. И почему верю в него на нашей земле. По крайней мере, в больших городах

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Анатолий Анатолич "наехал" на украинцев за русский язык за границей и сам нарвался на скандал в сети.