Мінус "медальйони" на Вокзальній: Київський метрополітен продовжив декомунізацію станцій (фото)

Чекають дозволу на остаточний демонтаж

Київський метрополітен продовжує декомунізацію та дерусифікації станцій. Цього разу без "медальйонів" залишалась станція метро "Вокзальна", адже було розпочато маскувальні роботи декоративних щитів із зображення комуністичної та більшовицької символіки.

Столичний метрополітен зауважує, що чекає узгодження рішення щодо повного демонтажу цих елементів оздоблення. Про це йдеться у їхньому повідомленні на Facebook.

"У межах декомунізації та дерусифікації, на станції метро "Вокзальна" розпочаті маскувальні роботи декоративних рельєфних щитів із зображенням більшовицьких вождів, серпа і молота та іншої комуністичної символіки. Відповідні елементи архітектурного оздоблення станції поміщено у спеціальні дерев’яні щити", — йдеться у повідомленні.

У Київському метрополітені зазначають, що станція "Вокзальна" є нерухомим об’єктом культурної спадщини – пам’яткою містобудування та архітектури місцевого значення, витвором інженерного мистецтва, має охоронний статус та оберігається державою згідно із правовим статусом пам’ятки. Київський метрополітен експлуатує та утримує станцію з дотриманням вимог законодавства і, як балансоутримувач, несе відповідальність за нерухоме майно, що належить до пам’ятки.

Станція метро "до"

Станція метро "після"

Наразі, як зазначається у повідомленні, підприємство направило всі необхідні листи та звернення для отримання дозволу на демонтаж із публічного простору декоративних рельєфних щитів, розміщених у середній залі станції "Вокзальна".

"Доки триває процедура узгоджень, прийнято рішення щодо тимчасового маскування цих об’єктів", — додається у повідомленні.

Варто нагадати, що подібні роботи провели минулого року на станції "Університет" із бюстами російських діячів культури та науки.

"Станція метро "Університет" також має статус пам’ятки архітектури та охороняється державою. Щодо цієї станції також триває узгодження та отримання необхідних дозволів на демонтаж та перенесення з публічного простору цих обʼєктів", — зауважили у заяві Київського метрополітену.

Нагадаємо, "Телеграф" дізнався, що транспортне сполучення по Подільсько-Воскресенському мосту у Києві планують повноцінно відкрити до кінця цього року.