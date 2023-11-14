У Кличка обіцяють запустити рух по Подільсько-Воскресенському мосту до кінця року, але є проблема

В КМДА назвали причини затримки повноцінного запуску об'єкту, очевидці вказують на проблеми

Транспортне сполучення по Подільсько-Воскресенському мосту у Києві планують повноцінно відкрити до кінця цього року. Про це на інформаційний запит "Телеграфу" повідомили у департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

— У поточному році заплановано організувати технологічний рух та забезпечити транспортне сполучення між правим та лівим берегами Дніпра через Подільський мостовий перехід. Дотримання графіків виконання будівельних робіт здійснювалось з урахуванням об’єктивних обставин, що на них впливають, у тому числі введення надзвичайної ситуації у місті Києві та запровадження обмежувальних заходів, пов’язаних із епідемією COVID-19 у 2020-2021, введення воєнного стану у 2022 р., дія комендантської години тощо, — розказали в Дептрансі.

Зазначимо, у першій декаді жовтня мер Києва Віталій Кличко анонсував відкриття "найближчими тижнями" руху на Подільсько-Воскресенському мосту.

Як повідомив "Телеграфу" транспортний експерт, співголова організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко, неофіційно будівельники кажуть, що їм знадобиться ще час для завершення робіт. Окрім того, на ділянці в районі Русанівських садів з'явилась ще одна проблема.

— Черга, яку обіцяють запустити, має початися з Русанівських садів зі з'їздом на Поділ у районі Валів. Але тиждень тому спеціально проїжджав по Русанівських садах біля цього мосту, то будівельники казали, що їм треба тижнів два-три. Можливо, під кінець листопада якийсь рух запустять. Але що я тоді побачив, що я зараз бачу — на з'їзді з мосту з боку Русанівських садів є проблема з водовідведенням. Коли у місті зливи, то там постійно великі калюжі, які автомобілі долають, заглиблюючись у воду сантиметрів на 10. Там нема зливостоків, зливоприймачів. Відповідно, вся дощова вода тече на бік, і там створюються великі озерця з калюж, — розказав він.

За оцінкою експерта, це показує недолугий підхід до будівництва на кшталт "зробити аби щось і витратити гроші, запустивши показово великий проєкт, але глобально ситуацію з транспортом це не вирішить".

Разом з тим "Телеграф" з'ясував, що на майданчку електронних закупок Prozorro 31 жовтня цього року оприлюднено тендер на майже 48 млн грн — "Послуги з комплексного спеціального обстеження та статичних і динамічних випробувань штучних споруд… у складі об’єкту: "Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві".

Замовником послуги виступило комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", а кінцевий строк надання послуги вказано 31 серпня 2024 року. Тобто остаточні графіки здачі об'єкту чи окремих його ділянок можуть зсунутися і на наступний рік.

*Докладніше про історію цього столичного довгобуду, скільки на нього вже витратили грошей, скільки бюджетних коштів розікрали та що буде із сумнозвісною обіцянкою чиновників прокласти нову гілку метро на Троєщину — читайте у статті: "У Києві знову затримується запуск мосту на Воскресенку: "Телеграф" з'ясував деякі подробиці".

Як повідомлялось раніше, будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу є одним з наймасштабніших київських довгобудів. Спорудження конструкції триває ще з 1990-х років. Цей міст має стати найбільшим арковим мостом у Європі.

Також "Телеграф" писав, з якими складнощами зіштовхнулось будівництво двох станцій метро в напрямку Виноградаря.