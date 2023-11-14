У Києві знову затримується запуск мосту на Воскресенку: "Телеграф" з'ясував деякі подробиці

Водночас доля нової гілки метро на Троєщину взагалі стала туманною

У Києві на тлі палких дискусій про доцільність перекладання бруківки і закупівлі "золотих" овочерізок під час війни не вщухають скандали і довкола низки важливих інфраструктурних об'єктів. Так, 2023 року з'явились чутки про "заморозку" будівництва двох станцій метро в напрямку Виноградаря.

Будівництво на Дегтярівському шляхопроводі почали влітку і планували здати об'єкт 30 листопада, але у вересні на майданчику обвалилися несучі балки. Тож графік запуску дещо посунувся. На початку жовтня мер Києва Віталій Кличко анонсував відкриття "найближчими тижнями" руху на Подільсько-Воскресенському мосту . Втім, помпезного офіційного запуску досі не відбулося.

"Телеграф" з'ясовував, у чому причина затримки і коли нарешті стартує будівництво нової гілки метро на Троєщину, чого вже десятки років очікують сотні тисяч мешканців масиву.

З історії довгобуду

Нагадаємо, Подільсько-Воскресенський міст має з'єднати історичну правобережну частину міста зі спальними районами на лівому березі Дніпра. Запланована загальна довжина переходу була більш як 7 км, а пропускна здатність має становити 60 тис. авто на добу. 2021 року в проєкт мосту на Воскресенку та Райдужний додали з'їзд на Троєщину. На верхньому ярусі планується шість смуг для руху автотранспорту – по три в кожен бік, на нижньому – лінія метро.

Подільсько-Воскресенський міст. Фото - Facebook

Міст почали будувати ще 1996 року за мерства Леоніда Косаківського (сам же об'єкт чиновники внесли в генплан столиці ще 1986 року), проте через брак коштів будівництво призупинили. 2003-го (за Олександра Омельченка) будівельні роботи відновили, після чого ще багато разів їх ставили на паузу, а потім розблоковували. 2011 року (за Леоніда Черновецького) вдалося здати в експлуатацію першу чергу мосту, а також відкрити рух по Гаванському мосту і естакаду на вулиці Набережно-Хрещатицька. До 2023-го його будівництво так і не закінчили, як планувалось раніше.

Міст почали будувати ще в середині 1990-х. Фото - dozorro.org

Фото - Google Maps

Тобто, міст будують вже близько 30 років вже при чотирьох мерах столиці.

2016-го КМДА перезатвердила проєкт будівництва, а у січні-2019 нинішній міський голова Віталій Кличко запевняв, що за умов належного фінансування потрібно приблизно 1,5-2 роки, щоб запустити автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст.

В 2022 року Київрада планувала виділити на добудову мосту ще 183 млн грн з міського бюджету.

Примітно, за роки будівництва довкола мосту спалахували скандали через розкрадання коштів. Найрезонансніша сума — 3 млрд грн. Недавно прокуратура міста заявила про зловживання ще на понад 100 млн грн. Скільки насправді намагалися вкрасти на будівництві мосту за десятки років — залишається тільки здогадуватися. Ймовірно, на це питання з часом ще дадуть відповіді правоохоронці та розслідувачі.

Фінансова сторона питання. Витрати на будівництво у різні роки

Що кажуть у Кличка?

Як повідомили на запит "Телеграфу" в департаменті транспортної інфраструктури КМДА, цього року "заплановано організувати технологічний рух та забезпечити транспортне сполучення між правим та лівим берегом р. Дніпро через Подільський мостовий перехід".

— Дотримання графіків виконання будівельних робіт здійснювалось з урахуванням об’єктивних обставин, що на них впливають, у тому числі введення надзвичайної ситуації у місті Києві та запровадження обмежувальних заходів, пов’язаних із епідемією COVID-19 у 2020-2021, введення воєнного стану у 2022 р., дія комендантської години тощо, — проінформували в Дептрансі.

Окрім того, як одну з причин затримки запуску мосту в КМДА називають урізання бюджетного фінансування протягом 2022-2023 рр.

Що ж стосується долі нової вітки метро на Троєщину в департаменті транспортної інфраструктури зазначили: "Для можливості розпочати будівництво Подільсько-Вигурівської лінії першочергово необхідно виконати коригування проєктної документації, яка була затверджена розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (КМДА від 30.01.2012 №134").

— Після коригування та затвердження проєктної документації буде визначено генеральну підрядну будівельну організацію відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі" та розпочато будівництво дільниці. Термін будівництва дільниці Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену в місті Києві від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна" з відгалуженням у бік житлового масиву Вигурівщина-Троєщина буде визначено під час коригування проєктної документації, — зазначається у відповіді.

Іншими словами, на сьогодні доля метро на Троєщину — туманна та невизначена.

Міст із нізвідки — в нікуди?

Основною причиною будівництва нового мосту у столиці проєктувальники та чиновники називали розвантаження Північного мосту та проведення четвертої гілки столичної підземки на Троєщину.

Транспортний експерт, співзасновник організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко у коментарі "Телеграфу" зауважив, що місто "має стратегію і плани з міської мобільності, але не розвиває все, як потрібно, витрачаючи кошти на об'єкти, які дозволяють витягнути найбільше грошей з бюджету та не несуть високої ефективності".

— Це мова і про будівництво розв'язки на Оболоні, і про будівництво оновленого Дегтярівського шляхопроводу (хоча там за більш прорахованого підходу можна було б подивитись на варіант облаштування кругового перехрестя в режимі турбокільця)… Це дуже такі точкові проєкти, які системно трафік не покращують.

Те ж саме — із Подільсько-Воскресенським мостовим переходом, який в мережі називають "Мостом із нізвідки в нікуди". Черга, яку обіцяють запустити, має початися з Русанівських садів зі з'їздом на Поділ в районі Валів. Але тиждень тому спеціально проїжджав по Русанівських садах біля цього мосту, то будівельники казали, що їм треба десь тижнів два-три. Тобто, можливо, під кінець листопада якийсь рух запустять. Але що я тоді побачив, що я зараз бачу — на з'їзді з мосту з боку Русанівських садів є проблема з водовідведенням. Коли у місті зливи, то там постійно великі калюжі, які автомобілі долають, заглиблюючись у воду сантиметрів на 10. Там немає зливостоків, зливоприймачів. Відповідно, вся дощова вода тече на бік, і там створюються великі озерця з калюж.

Фото - facebook.com/pvmpkyiv

За оцінкою експерта, це показує недолугий підхід до будівництва на кшталт "зробити аби щось і витратити гроші, запустивши показово великий проєкт, але глобально ситуацію з транспортом це не вирішить".

— У нас є проблема, що в місті затори, не працює ефективно громадський транспорт, місто не закуповує громадський транспорт, не оновлює якісно інфраструктуру громадського транспорту, щоб він, насамперед, їздив вчасно, передбачувано і стабільно. Все це — основа того, аби люди розуміли, що вони будуть пересуватися зі зрозумілими часовими проміжками. І можливо, у якихось випадках не користувалися автомобілями. Але наша міська влада на це не хоче реагувати.

Ще 48 мільйонів на міст

Тим часом на майданчику закупівель Prozorro 31 жовтня цього року оприлюднено тендер вартістю майже 48 млн грн — "Послуги з комплексного спеціального обстеження та статичних і динамічних випробувань штучних споруд… у складі об’єкту: "Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві".

Замовником послуги виступило комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва". А кінцевий строк надання послуги вказаний 31 серпня 2024 року.

Джерело - Prozorro

Примітно, що пропозиції подала лише одна компанія — ТОВ "ВКФ "Стандарт-Авто" (статутний капітал — 50 тис. грн). Наразі пропозиції учасника ще очікують на відповідь від комунальників. Примітно, що основний вид діяльності підприємства вказаний такий: "Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів".

Джерело - YouControl

За даними аналітичної системи YouControl, столичною "ВКФ "Стандарт-Авто" володіє і керує Євген Холявко. Донедавна засновником фірми значилась Марина Квасова, а до неї — Михайло Квасов. Квасови також по черзі раніше володіли фірмою "БК Теплобуд" – одним із субпідрядників фірми "Еко-Буд-Трейд" із будівництва Подільського мосту (ця компанія фігурувала у розслідуванні розкрадання бюджетних коштів на фарбуванні мосту).

Зв`язок підрядника з іншими контрагентами. Джерело - YouControl

Нині "БК Теплобуд" переоформлено на Марію Матрос.

Марина Квасова володіє "Мамас Продакшн" з Аллою Резніковою. А раніше володіла ще й "Мамас Фільм Продакшн" з Іриною Слободян, але нині фірму переоформлено на Сахіба Аласгарова з Азербайджану. У студії "Мамас Фільм Продакшн" свого часу працював продюсером Кирило Тимошенко – ексзаступник керівника Офісу президента України.

2020-2021 рр. "ВКФ "Стандарт-Авто" отримала підрядів на 2,63 млн грн. У тому числі на послуги з проєктування і техогляду, а також, що трохи дивно, навіть на постачання шапок поліції охорони.

У сухому залишку виходить, що до повноцінного фінішу багаторічної епопеї з будівництвом Подільсько-Воскресенського мосту поки ще далеко. Що ж стосується планів запуску метро на Троєщину, ситуація далі мемів знову не рухається.

Про "метро на Троєщину" говорили чи не всі топові політики та міські голови Києва ще від 1990-х, але результат настільки відсутній, що тема нової вітки на спальний масив у Деснянському районі столиці вже стала предметом постійних жартів.

Як повідомлялось раніше, у Києві в рамках проєкту добудови двох станцій метрополітену на зеленій гілці в напрямку житлового масиву Виноградар метробудівці мають знести частину будівель у Подільському районі.