В Киеве снова задерживается запуск моста на Воскресенку: "Телеграф" выяснил некоторые подробности

В то же время судьба новой ветки метро на Троещину вообще стала туманной

В Киеве на фоне горячих дискуссий о целесообразности замены брусчатки и закупки "золотых" овощерезок во время войны не утихают скандалы и вокруг ряда важных инфраструктурных объектов. Так, в 2023 году появились слухи о "заморозке" строительства двух станций метро в направлении Виноградаря.

Строительство на Дегтяревском путепроводе начали летом и планировали сдать объект 30 ноября, но в сентябре на площадке обрушились несущие балки. Так что график запуска несколько сдвинулся. В начале октября мэр Киева Виталий Кличко анонсировал открытие в "ближайшие недели" движения на Подольско-Воскресенском мосту. Впрочем, помпезный официальный запуск до сих пор не состоялся.

"Телеграф" выяснял, в чем причина задержки и когда, наконец, стартует строительство новой ветки метро на Троещину, чего уже десятки лет ожидают сотни тысяч жителей массива.

Из истории долгостроя

Напомним, Подольско-Воскресенский мост должен соединить историческую правобережную часть города со спальными районами на левом берегу Днепра. Планируемая общая протяженность перехода была более 7 км, а пропускная способность должна составлять 60 тыс. авто в сутки. В 2021-м в проект моста на Воскресенку и Радужный добавили съезд на Троещину. На верхнем ярусе планируется шесть полос для движения автотранспорта – по три в каждую сторону, на нижнем – линия метро.

Подольско-Воскресенский мост. Фото — Facebook

Мост начали строить еще в 1996 году при мэрстве Леониде Косаковском (сам же объект чиновники внесли в генплан столицы еще в 1986 году), однако за неимением средств строительство приостановили. В 2003-м (при Александре Омельченко) строительные работы возобновили, после чего еще много раз их ставили на паузу, а затем разблокировали. В 2011 году (при Леониде Черновецком) удалось сдать в эксплуатацию первую очередь моста, а также открыть движение по Гаванскому мосту и эстакаду на улице Набережно-Крещатицкая. До 2023-го его строительство так и не закончили, как планировалось ранее.

Мост начали строить еще в середине 90-х. Фото — dozorro.org

Фото — Google Maps

То есть мост строят уже около 30 лет при четырех мэрах столицы.

В 2016 году КГГА переутвердила проект строительства, а в январе-2019 нынешний городской голова Виталий Кличко уверял, что в условиях надлежащего финансирования нужно примерно 1,5-2 года, чтобы запустить автосообщение через Подольско-Воскресенский мост.

В 2022 году Киевсовет планировал выделить на достройку моста еще 183 млн грн из городского бюджета.

Примечательно, за годы строительства вокруг моста разгорались скандалы из-за хищения средств. Самая резонансная сумма — 3 млрд грн. Недавно прокуратура города заявила о злоупотреблении еще более чем на 100 млн грн. Сколько действительно пытались украсть на строительстве моста за десятки лет — остается только догадываться. Вероятно, на этот вопрос со временем еще ответят правоохранители и расследователи.

Финансовая сторона вопроса. Расходы на строительство в разные годы

Что говорят у Кличко?

Как сообщили по запросу "Телеграфа" в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, в этом году "запланировано организовать технологическое движение и обеспечить транспортное сообщение между правым и левым берегом р. Днепр через Подольский мостовой переход".

— Соблюдение графиков выполнения строительных работ осуществлялось с учетом объективных обстоятельств, влияющих на них, в том числе введение чрезвычайной ситуации в Киеве и введение ограничительных мер, связанных с эпидемией COVID-19 в 2020-2021 гг., введение военного положения в 2022 г., действие комендантского часа и т.д. — проинформировали в Дептрансе.

Кроме того, как одна из причин задержки запуска моста в КГГА называется урезание бюджетного финансирования в течение 2022-2023 гг.

Что касается судьбы новой ветки метро на Троещину, в департаменте транспортной инфраструктуры отметили: "Для возможности начать строительство Подольско-Выгуровской линии в первую очередь необходимо выполнить корректировку проектной документации, которая была утверждена распоряжением исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА от 30.0134.2013).

— После корректировки и утверждения проектной документации будет определена генеральная подрядная строительная организация в соответствии с требованиями Закона Украины "О публичных закупках" и начато строительство участка. Срок строительства участка Подольско-Выгуровской линии метрополитена в городе Киеве от станции "Глубочицкая" до станции "Радужная" с ответвлением в сторону жилого массива Выгуровщина-Троещина будет определен при корректировке проектной документации, — отмечается в ответе.

Другими словами, сегодня судьба метро на Троещину — туманная и неопределенная.

Мост из ниоткуда – в никуда?

Основной причиной строительства нового моста в столице проектировщики и чиновники называли разгрузку Северного моста и проведение четвертой ветки столичной подземки на Троещину.

Транспортный эксперт, соучредитель организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко в комментарии "Телеграфу" отметил, что город "имеет стратегию и планы по городской мобильности, но не развивает все, как нужно, тратя средства на объекты, позволяющие вытянуть больше денег из бюджета, и которые не несут высокой эффективности".

— Это речь и о строительстве развязки на Оболони, и о строительстве обновленного Дегтяревского путепровода (хотя там при более просчитанном подходе можно было бы посмотреть на вариант обустройства кругового перекрестка в режиме турбокольца)… Это очень такие точечные проекты, которые системно трафик не улучшают.

То же — с Подольско-Воскресенским мостовым переходом, который в сети называют "Мостом из ниоткуда в никуда". Очередь, которую обещают запустить, должна начаться с Русановских садов со съездом на Подол в районе Валов. Но неделю назад специально проезжал по Русановским садам возле этого моста, так строители говорили, что им нужно еще где-то недели две-три. То есть, возможно, к концу ноября какое-то движение запустят. Но что я тогда увидел, что сейчас вижу — на съезде с моста со стороны Русановских садов есть проблема с водоотводом. Когда в городе ливни, то там постоянно большие лужи, которые автомобили преодолевают, углубляясь в воду сантиметров на 10. Там нет ливнестоков, ливнеприемников. Соответственно, вся дождевая вода течет на бок, и там создаются большие озерца из луж.

Фото — facebook.com/pvmpkyiv

По оценке эксперта, это показывает нелепый подход к строительству типа "сделать что-то и потратить деньги, запустив показательно крупный проект, но глобально ситуацию с транспортом это не решит".

— У нас есть проблема, что в городе пробки, не работает эффективно общественный транспорт, город не закупает общественный транспорт, не обновляет качественно инфраструктуру общественного транспорта, чтобы он, прежде всего, ездил вовремя, предсказуемо и стабильно. Все это основа того, чтобы люди понимали, что они будут передвигаться с понятными временными промежутками. И, возможно, в каких-то случаях не пользовались автомобилями. Но наши городские власти на это не хотят реагировать.

Еще 48 миллионов на мост

Между тем, на площадке закупок Prozorro 31 октября этого года обнародован тендер стоимостью почти 48 млн грн — "Услуги по комплексному специальному обследованию и статичным, а также динамическим испытаниям искусственных сооружений… в составе объекта: "Строительство Подольского мостового перехода через р. Днепр в Киеве".

Заказчиком услуги выступило коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева". А конечный срок предоставления услуги указан 31 августа 2024 года.

Источник — Prozorro

Примечательно, что предложения подала только одна компания — ООО "ПКФ "Стандарт-Авто" (уставный капитал — 50 тыс. грн). Сейчас предложения участника еще ожидают ответа от коммунальщиков. Причем основной вид деятельности предприятия указан такой: "Производство кузовов для автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов".

Источник — YouControl

По данным аналитической системы YouControl, столичной "ПКФ "Стандарт-Авто" владеет и управляет Евгений Холявко. До недавнего времени основателем фирмы значилась Марина Квасова, а до нее — Михаил Квасов. Квасовы также по очереди владели фирмой "БК "Теплобуд" — одним из субподрядчиков предприятия "Эко-Буд-Трейд" по строительству Подольского моста (эта компания фигурировала в расследовании хищения бюджетных средств на покраске моста).

Связь подрядчика с другими контрагентами. Источник — YouControl

В настоящее время "БК Теплобуд" оформлен на Марию Матрос.

Марина Квасова владеет "Мамас Продакшн" с Аллой Резниковой. А раньше владела еще и "Мамас Фильм Продакшн" с Ириной Слободян, но сейчас фирма переоформлена на Сахиба Аласгарова из Азербайджана. В студии "Мамас Фильм Продакшн" в свое время работал продюсером Кирилл Тимошенко – экс-заместитель руководителя Офиса президента Украины.

2020-2021 гг. "ПКФ "Стандарт-Авто" получила подряды на 2,63 млн грн. В том числе на услуги по проектированию и техосмотру, а также, что несколько странно, даже на поставку шапок полиции охраны.

В сухом остатке выходит, что до полноценного финиша многолетней эпопеи со строительством Подольско-Воскресенского моста пока далеко. Что же касается планов запуска метро на Троещину, ситуация дальше мемов снова не двигается.

О "метро на Троещину" говорили почти все топовые политики и городские головы Киева еще с 1990-х, но результат настолько отсутствует, что тема новой ветки на спальный массив в Деснянском районе столицы уже стала предметом постоянных шуток.

Как сообщалось ранее, в Киеве в рамках проекта достройки двух станций метрополитена на зеленой ветке в направлении жилмассива Виноградарь метростроевцы должны снести часть зданий в Подольском районе.