Ворует, убивает, тратит ресурсы, перекладывает брусчатку в городах и кладет китайские турникеты в аптечки не система, а конкретные люди

Юрист и активист Геннадий Друзенко прокомментировал происходящее в украинском обществе

Те, кто пытался реализовать серьезный проект или запустить собственное дело, знают, насколько это непросто. Как даже опытным, компетентным и мотивированным приходится преодолевать множество препятствий. Как каждый из нас ошибается и падает. И далеко не каждый встает и идет дальше…

От нехватки хороших новостей с фронта общество начинает разрывать. Растет запрос на хайп, простые решения и публичные порки. Поиск "изменников" и "врагов народа".

Это очень опасный тренд. Ибо войны типа нашего современного поединка с ордой выигрывают стоицизмом, выносливостью и технологиями. Победу в этой войне не собрать в гараже – для нее нужен государственный конвейер.

Чтобы государственный конвейер работал на победу, а не на обогащение и сладкую жизнь одних и утилизацию других, должен измениться сам этос украинской нации. В начале великой войны мы увидели и продемонстрировали миру, какими красивыми, благородными, храбрыми и щедрыми мы можем быть. Затем экзистенциальная угроза отступила и вековой украинский опыт хуторянского выживания начал брать свое. Кто-то увидел в войне шанс обогатиться. Кто-то уйти от проблем. Кто-то наконец раскрыться и проявить свою рыцарскую сущность…

Только вряд ли рыцари погибают на войне для того, чтобы Украину грабили и разоряли украинцы, а не москали. Чтобы на освобожденных или отстоявшихся такой ценой территориях цвели коррупция, произвол силовиков, непотизм, неэффективность, Dolce Vita для одних и пот и кровь со всеми кругами фронтового ада – для других…

Этос общества должен измениться так, как он был изменен в первые месяцы войны. Больше здорового аскетизма, больше солидарности, больше нетерпимости (zero tolerance) к тому, что неприемлемо даже в мирное время и подавно – в военное.

Потому что военно-врачебные комиссии формирует не Зеленский и не Ермак. Их члены – не инопланетяне или агенты Кремля. Их отвратительная практика происходит не по указанию сверху – она порождена нехваткой этических стандартов во врачебном сообществе. Взятки и "благодарности" настолько проникли наши медицинские высшие и "государственную медицину", что крайне коррумпированные ВВК, торгующие освобождением от обязанности защищать родину и незаконным бегством от войны в мирный мир, стали лишь их логическим продолжением и…

То же с военкомами. То же с покупателями барабанов и овощерезок для укрытий. То же самое с фанатами перекладывания брусчатки в военное время.

Война стала настолько тяжелой и, к сожалению, далекой для многих, что мы рискуем потерять нашу ведущую звезду – наш победный этос, позволивший нам удивить весь мир. Этос солидарности. Этос, побуждающий брать на себя инициативу и ответственность. Это нетерпимость к недостойным поступкам, но толерантности к человеку. Ибо каждому человеку свойственно падать и подниматься снова и снова. Это поиск сложных нестандартных ответов на сложные вызовы, перед которыми мы предстали. Это непреложных принципов и мудрых компромиссов в их воплощении в сложную и пестрые жизни.

Война, которой не видно конца-края, будто взывает к каждому – выживай. Ибо самые храбрые убиты. Бойцы возвращаются с войны искалечены и выгоревшими. Десятки, если не сотни тысяч изуродованных этой войной жизнь выбрасывает на маргинес. Наш внутренний эгоист взывает к нам – выживай как только можешь. Забудь, что кто-то прямо сейчас гибнет в окопах среди трупной вони. Кому-то прямо сейчас ампутируют руку или ногу после вражеского попадания. Кто-то сегодня попадет в плен… Инстинкт самосохранения вопиет – не думай об этом. Это был их выбор. Мы молимся о них. Им за это хорошо платят. Etc., etc., etc…

Но как только мы разбежимся (хотя бы ментально) по маленьким хуторам собственного эгоизма – мы проиграли. Выигрыш войны и борьба за лучшее будущее для Украины требуют украинцев общего этоса. Негласного, но действенного общественного договора о том, что желательно, приемлемо и неприемлемо в украинском обществе во время войны и после нее.

Новое время в украинской истории должно начаться с нового общественного этоса. И он точно не должен ограничиваться ненавистью к москалям и верой в ВСУ. Потому что ворует, убивает, тратит ресурсы, перекладывает брусчатку в городах и кладет китайские турникеты в аптечки не система, а конкретные люди. Система только поощряет или наказывает низменное поведение лиц. Но именно общественный этос определяет, что является нормой для человеческого сообщества, в котором живет человек, а что откровенной девиацией, на которую должно реагировать государство.

Пока я не вижу того морального стержня, на который была бы нанизана украинская нация. Он был, но улетучился. Не считать же моральным камертоном эклектичный коктейль из безудержной веры в победу, ненависти к москалям, хейту своих и поучениям всех, как им жить

Источник: пост Друзенко в Facebook