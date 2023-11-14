У Кличко обещают запустить движение по Подольско-Воскресенскому мосту до конца года, но есть проблема

В КГГА назвали причины задержки полноценного запуска объекта, очевидцы указывают на проблемы

Транспортное сообщение по Подольско-Воскресенскому мосту в Киеве планируют полноценно открыть до конца этого года. Об этом по информационному запросу "Телеграфу" сообщили в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

— В текущем году планируется организовать технологическое движение и обеспечить транспортное сообщение между правым и левым берегами Днепра через Подольский мостовой переход. Соблюдение графиков выполнения строительных работ осуществлялось с учетом объективных обстоятельств, влияющих на них, в том числе — из-за введения чрезвычайной ситуации в Киеве и введения ограничительных мер, связанных с эпидемией COVID-19 в 2020-2021 годах, введения военного положения в 2022 г., действия комендантского часа и тому подобное, — рассказали в Дептрансе.

Отметим, что в первой декаде октября мэр Киева Виталий Кличко анонсировал открытие в "ближайшие недели" движения на Подольско-Воскресенском мосту.

Как сообщил "Телеграфу" транспортный эксперт, сопредседатель организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко, неофициально строители говорят, что им понадобится еще время для завершения работ. Кроме того, на участке в районе Русановских садов возникла еще одна проблема.

— Очередь, которую обещают запустить, должна начаться с Русановских садов со съездом на Подол в районе Валов. Но неделю назад специально проезжал по Русановским садам возле этого моста. И строители говорили, что им нужно недели две-три. Возможно, к концу ноября какое-то движение запустят. Но что я тогда увидел и что сейчас вижу — на съезде с моста со стороны Русановских садов есть проблема с водоотводом. Когда в городе ливни, то там постоянно большие лужи, которые автомобили преодолевают, углубляясь в воду сантиметров на 10. Там нет ливнестоков, ливнеприемников. Соответственно, вся дождевая вода течет на бок, и там создаются большие озерца из луж, – рассказал он.

По оценке эксперта, это показывает нелепый подход к строительству по типу "сделать кое-как и потратить деньги, запустив показательно крупный проект, но глобально ситуацию с транспортом это не решит".

Вместе с тем "Телеграф" выяснил, что на площадке электронных закупок Prozorro 31 октября этого года обнародован тендер на почти 48 млн грн — "Услуги по комплексному специальному обследованию и статичным и динамическим испытаниям искусственных сооружений… в составе объекта: "Строительство Подольского мостового перехода через Днепр в г. Киеве".

Заказчиком услуги выступило коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева", а конечный срок предоставления услуги указан 31 августа 2024 года. То есть окончательные графики сдачи объекта или отдельных его участков могут сместиться и на следующий год.

*Подробнее об истории этого столичного долгостроя, сколько на него уже потратили денег, сколько бюджетных средств разворовали и что будет с известным обещанием чиновников проложить новую ветку метро на Троещину — читайте в статье: "В Киеве снова задерживается запуск моста на Воскресенку: "Телеграф" выяснил некоторые подробности".

Как сообщалось ранее, строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода является одним из самых масштабных киевских долгостроев. Строительство конструкции продолжается еще с 1990-х годов. Этот мост должен стать самым большим арочным мостом в Европе.

Также "Телеграф" писал, с какими сложностями столкнулось строительство двух станций метро в направлении Виноградаря.