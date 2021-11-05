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Кличко уволил "строителя" моста на Троещину, цена которого за время постройки выросла на миллиарды

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Состояние мостового перехода в августе 2021 года. Новость обновлена 05 ноября 2021, 11:59
Состояние мостового перехода в августе 2021 года.

Мост не могут достроить почти 20 лет — Кличко обещал опустить машины по нему к концу 2021.

Виталий Кличко уволил замглавы Киевской горгосадминистрации Александра Густелева из-за проволочек со строительством Подольско-Воскресенского мостового перехода. Именно он обещал закончить строительство в этом году.

Об этом сообщает сайт КГГА. 

Решение о дальнейшем строительстве будет принято после совещания всех причастных к запуску объекта. 

Напомним, что строительство этого перехода — один из киевских "долгостроев". Сооружение конструкции длится уже почти 20 лет (с 2003 года) и его нужно закончить перед постройкой метро на Троещину — важным для столицы инфраструктурным проектом. Это комплекс объектов длиной 10 км. 

Об активизации работ заговорили четыре года назад. Еще в декабре 2017 года на его достройку заложили в бюджете 2,5 млрд грн и в 2018 году должны были начаться активные работы, анонсированные Кличко. Мостовой переход планировали открыть к концу 2020 года — пустить поток автомобилей.

Мостовой переход в январе 2020 года
Мостовой переход в январе 2020 года

В 2020 году на него также выделяли около 3 млрд гривен. Но уже в декабре заговорили о срыве сроков. В этом обвинили жителей Русановских садов, которые блокировали движение для грузовиков. 

Отметим, что 9,809 млрд грн на лето 2020 года уже было освоено на строительстве моста.

Планы открыть автосообщение по мосту сдвинулись на конец 2021 года. Но уже в августе Кличко заявил про блокирование работы из-за обысков. 

Состояние строительства в августе 2021
Состояние строительства в августе 2021

Этот мост должен стать наибольшим арочным мостом в Европе. При этом его сметная стоимость существенно выросла и составляет 19,922 млрд гривен. Еще в 2016 сумма була меньше — 11,251 млрд.  Их реализовывать и достраивать мостовой переход будет новый менеджер. Новый проект утвердили в октябре. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве провалился асфальт на Троещине — пользователи шутят про начало строительства метро.

Теги:
#Виталий Кличко #Киев #Метро #Троещина #Мостовой переход
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