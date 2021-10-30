Укр

“Кроты съели асфальт”: киевляне с юмором реагируют на провал на дороге

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
96
Фото провала. Автор - Татьяна Ермакова. Новость обновлена 30 октября 2021, 08:21
Фото провала. Автор - Татьяна Ермакова.

Асфальт провалился вечером в пятницу на одной из магистралей.

В Киеве на проспекте Алишера Навои провалилась часть дороги, машины вынужденны объезжать поврежденный участок покрытия — движение перекрыли. 

Фото поврежденного участка дороги опубликовали в соцсетях. 

На них видно, что асфальт сложился внутрь — подобные нарушения целостности дорожного покрытия фиксируют при оползнях и землетрясениях. В Киеве причиной мог стать коммунальный прорыв. На видео из соцсетей видно, что возле провала проделали еще одну дыру в асфальте и откачивают жидкость из-под полотна. 

Киевляне вовсю иронизируют над ситуацией, предполагая, что это новое метро на Троещину или что асфальт уничтожили кроты.

 

Провал произошел еще в пятницу — движение на участке было затруднено. 

Полиция предупредила, что движение перекроют от бульвара Перова до улицы Радужной. 

Согласно сервису отслеживания трафика Google Maps, по состоянию на утро субботы, 30 октября, действительно движение автотранспорта на указанном участке проспекта отсутствует. 

Красная линия - перекрытая зона
Красная линия - перекрытая зона

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве в фонтан провалился грузовик — последствия уже устранили, но напомнили, что это — пешеходная зона.

Теги:
#Киев #Провал #Асфальт
Рост тарифов и карантин - главные нововведения ноября
Украина
Рост тарифов, карантин и новые ПДД – что изменится в Украине с 1 ноября
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Рост тарифов и карантин - главные нововведения ноября
Рост тарифов, карантин и новые ПДД – что изменится в Украине с 1 ноября
Дата публикации
Категория
Вероятные союзники на будущих парламентских выборах
Ермак готовит Банковую к новым выборам: нашли роль для Притулы и даже для Тягнибока
Дата публикации
Категория
Коронавирус.
Выздоровевших все меньше: в Украине падает количество людей, побеждающих COVID
Дата публикации
Категория
Адвокатом потерпевшей по делу о ДТП в Харькове стал Игорь Черняк
"Потерпевшие будут требовать максимальное наказание": адвокат дочки погибшего в ДТП с Колей Харьковским
Дата публикации
Категория
Колоть иль не колоть - вот в чем вопрос
"Мы беременных не вакцинируем": врачи боятся брать ответственность за последствия