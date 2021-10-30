“Кроты съели асфальт”: киевляне с юмором реагируют на провал на дороге

Асфальт провалился вечером в пятницу на одной из магистралей.

В Киеве на проспекте Алишера Навои провалилась часть дороги, машины вынужденны объезжать поврежденный участок покрытия — движение перекрыли.

Фото поврежденного участка дороги опубликовали в соцсетях.

На них видно, что асфальт сложился внутрь — подобные нарушения целостности дорожного покрытия фиксируют при оползнях и землетрясениях. В Киеве причиной мог стать коммунальный прорыв. На видео из соцсетей видно, что возле провала проделали еще одну дыру в асфальте и откачивают жидкость из-под полотна.

Киевляне вовсю иронизируют над ситуацией, предполагая, что это новое метро на Троещину или что асфальт уничтожили кроты.

Провал произошел еще в пятницу — движение на участке было затруднено.

Полиция предупредила, что движение перекроют от бульвара Перова до улицы Радужной.

Согласно сервису отслеживания трафика Google Maps, по состоянию на утро субботы, 30 октября, действительно движение автотранспорта на указанном участке проспекта отсутствует.

Красная линия - перекрытая зона

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве в фонтан провалился грузовик — последствия уже устранили, но напомнили, что это — пешеходная зона.