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Це вже метро будують? Великий провал дороги на Троєщині спричинив бурхливу реакцію киян (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Фото провалу. Автор – Тетяна Єрмакова. Новина оновлена 30 жовтня 2021, 09:21
Фото провалу. Автор – Тетяна Єрмакова.

Асфальт провалився ввечері у п’ятницю на одній із магістралей.

У Києві на проспекті Алішера Навої провалилася частина дороги, машини вимушені об’їжджати пошкоджену ділянку покриття — рух перекрили.

Фото пошкодженої ділянки дороги опублікували у соцмережах.

Там видно, що асфальт склався всередину — подібні порушення цілісності дорожнього покриття фіксують при зсувах і землетрусах. У Києві причиною став прорив комунікацій, зокрема теплотраси. На відео із соцмереж видно, що біля провалу проробили ще одну дірку в асфальті і відкачують рідину з-під полотна.

Кияни щосили іронізують над ситуацією, припускаючи, що це нове метро на Троєщину або асфальт знищили кроти.

 

Провал стався ще в п’ятницю — рух на ділянці був утруднений.

Поліція попередила, що рух перекриють від бульвару Перова до вулиці Райдужної.

Згідно з сервісом відстеження трафіку Google Maps, станом на ранок суботи, 30 жовтня, справді рух автотранспорту на вказаній ділянці проспекту відсутній.

Червона лінія – перекрита зона
Червона лінія – перекрита зона

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві у фонтан провалилася вантажівка — наслідки вже усунули, але нагадали, що це — пішохідна зона.

Теги:
#Київ #Провал #Асфальт
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