Фонтан в центрі Києва, в який провалилася вантажівка, нарешті огородили: що там зараз відбувається (фото, відео)
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На Арсенальній площі відновлюють новий фонтан, який пошкодили вже через один день після відкриття
У Києві в п’ятницю, 3 вересня, на Арсенальній площі нарешті огородили пошкоджений "сухий" фонтан, який постраждав через вантажівку.
Через добу після НП територію нарешті огородили і почали відновлювальні роботи, про що з місця подій передає кореспондент "Телеграфа".
Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".
Кілька робітників зранку змінюють комунікації і плити, які пішли під землю через авто, що виїхало на тільки що відреставровану площу.
Нагадаємо, що фонтан відкрили тільки 1 вересня. А всього за день неуважний водій привіз воду в одну з місцевих установ і, не знайшовши кращого місця для паркування, вирішив заїхати прямо на новеньку площу, і покриття не витримало.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві біля Русанівського каналу відбулася комунальна НП. Через прорив труби біля траси з’явився новий "фонтан".
Також ми писали, що в Ужгороді Закарпатської області комунальники нанесли дорожню розмітку поверх ям, які самі ж викопали для ямкового ремонту.
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