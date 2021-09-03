Фонтан в центрі Києва, в який провалилася вантажівка, нарешті огородили: що там зараз відбувається (фото, відео)

На Арсенальній площі відновлюють новий фонтан, який пошкодили вже через один день після відкриття

У Києві в п’ятницю, 3 вересня, на Арсенальній площі нарешті огородили пошкоджений "сухий" фонтан, який постраждав через вантажівку.

Через добу після НП територію нарешті огородили і почали відновлювальні роботи, про що з місця подій передає кореспондент "Телеграфа".

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Кілька робітників зранку змінюють комунікації і плити, які пішли під землю через авто, що виїхало на тільки що відреставровану площу.

Нагадаємо, що фонтан відкрили тільки 1 вересня. А всього за день неуважний водій привіз воду в одну з місцевих установ і, не знайшовши кращого місця для паркування, вирішив заїхати прямо на новеньку площу, і покриття не витримало.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві біля Русанівського каналу відбулася комунальна НП. Через прорив труби біля траси з’явився новий "фонтан".

Також ми писали, що в Ужгороді Закарпатської області комунальники нанесли дорожню розмітку поверх ям, які самі ж викопали для ямкового ремонту.