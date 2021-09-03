Фонтан в центре Киева, в который провалился грузовик, наконец огородили: что там сейчас происходит (фото, видео)
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На Арсенальной площади восстанавливают новый фонтан, который повредили спустя всего один день после открытия
В Киеве в пятницу, 3 сентября, на Арсенальной площади наконец огородили поврежденный "сухой" фонтан, который пострадал из-за провалившегося грузовика.
Спустя сутки после ЧП территорию наконец огородили и начали восстановительные работы, о чем с места событий передает корреспондент "Телеграфа".
Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".
Несколько рабочих с утра меняют коммуникации и плиты, которые ушли под землю из-за выехавшего на только что отреставрированную площадь грузовика.
Напомним, что фонтан открыли только 1 сентября. А спустя всего день невнимательный водитель привез воду в одно из местных учреждений и, не найдя лучшего места для парковки, решил заехать прямо на новенькую площадь, и покрытие не выдержало.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве возле Русановского канала произошло коммунальное ЧП. Из-за прорыва трубы около трассы появился новый "фонтан".
Также мы писали, что в Ужгороде Закарпатской области коммунальщики нанесли дорожную разметку поверх ям, которые сами же выкопали для ямочного ремонта.
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