Не прошло и суток: в Киеве грузовик проломил сухой фонтан, открытый Кличко 1 сентября (фото, видео)

Кличко считает, что водитель должен компенсировать убытки

В Киеве в четверг, 2 сентября, грузовой автомобиль въехал в "сухой" фонтан и провалился на обновленной Арсенальной площади, которую вечером 1 сентября только открыли.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, водитель грузовика повредил "сухой" фонтан практически сразу после реставрации площади.

Мэр говорит, что виновником происшествия стал невнимательный водитель, который утром, 2 сентября, привез бутилированную воду в одно из учреждений, находящееся на территории отреставрированной площади.

Как рассказывает Кличко, мужчине нужно было остановиться у ворот и занести воду, но расстояние было немаленькое, поэтому водитель решил "не напрягаться" и немного подъехать.

Вследствие этого грузовик провалился в "сухой" фонтан и повредил покрытие.

Грузовик, который провалился на обновленной площади

На данный момент специалисты занимаются проверкой состояния форсунок фонтана, смонтированных под плиткой.

Инвестор, создавший этот проект, пообещал, что к концу недели фонтан восстановят.

"А горе-водитель, убежден, должен компенсировать все причиненные убытки", — заявил Кличко.

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