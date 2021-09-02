Не прошло и суток: в Киеве грузовик проломил сухой фонтан, открытый Кличко 1 сентября (фото, видео)
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Кличко считает, что водитель должен компенсировать убытки
В Киеве в четверг, 2 сентября, грузовой автомобиль въехал в "сухой" фонтан и провалился на обновленной Арсенальной площади, которую вечером 1 сентября только открыли.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
По его словам, водитель грузовика повредил "сухой" фонтан практически сразу после реставрации площади.
Мэр говорит, что виновником происшествия стал невнимательный водитель, который утром, 2 сентября, привез бутилированную воду в одно из учреждений, находящееся на территории отреставрированной площади.
Как рассказывает Кличко, мужчине нужно было остановиться у ворот и занести воду, но расстояние было немаленькое, поэтому водитель решил "не напрягаться" и немного подъехать.
Вследствие этого грузовик провалился в "сухой" фонтан и повредил покрытие.
На данный момент специалисты занимаются проверкой состояния форсунок фонтана, смонтированных под плиткой.
Инвестор, создавший этот проект, пообещал, что к концу недели фонтан восстановят.
"А горе-водитель, убежден, должен компенсировать все причиненные убытки", — заявил Кличко.
Напоминаем, как на "мосту Кличко" между Аркой дружбы народов и Владимирской горкой в Киеве в очередной раз треснуло стекло.
Также мы писали, что 29 июля на велосипедно-пешеходном мосту неизвестный разбил стекло — в скором времени нарушителя нашли и им оказался гость Киева, который хотел проверить конструкцию на прочность.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 28 августа в центре Киева на площади Льва Толстого водитель Hyundai ix35 припарковал свое авто прямо поперек дороги, из-за чего усложнилось движение.
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