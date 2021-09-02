Укр

Не прошло и суток: в Киеве грузовик проломил сухой фонтан, открытый Кличко 1 сентября (фото, видео)

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
Читати українською
Автор
143
Провалившийся на Арсенальной площади грузовик Новость обновлена 02 сентября 2021, 13:19
Провалившийся на Арсенальной площади грузовик

Кличко считает, что водитель должен компенсировать убытки

В Киеве в четверг, 2 сентября, грузовой автомобиль въехал в "сухой" фонтан и провалился на обновленной Арсенальной площади, которую вечером 1 сентября только открыли.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, водитель грузовика повредил "сухой" фонтан практически сразу после реставрации площади.

Мэр говорит, что виновником происшествия стал невнимательный водитель, который утром, 2 сентября, привез бутилированную воду в одно из учреждений, находящееся на территории отреставрированной площади. 

Как рассказывает Кличко, мужчине нужно было остановиться у ворот и занести воду, но расстояние было немаленькое, поэтому водитель решил "не напрягаться" и немного подъехать.

Вследствие этого грузовик провалился в "сухой" фонтан и повредил покрытие.

Грузовик, который провалился на обновленной площади
Грузовик, который провалился на обновленной площади

На данный момент специалисты занимаются проверкой состояния форсунок фонтана, смонтированных под плиткой.

Инвестор, создавший этот проект, пообещал, что к концу недели фонтан восстановят. 

"А горе-водитель, убежден, должен компенсировать все причиненные убытки", — заявил Кличко.

Напоминаем, как на "мосту Кличко" между Аркой дружбы народов и Владимирской горкой в Киеве в очередной раз треснуло стекло.

Также мы писали, что 29 июля на велосипедно-пешеходном мосту неизвестный разбил стекло — в скором времени нарушителя нашли и им оказался гость Киева, который хотел проверить конструкцию на прочность.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 28 августа в центре Киева на площади Льва Толстого водитель Hyundai ix35 припарковал свое авто прямо поперек дороги, из-за чего усложнилось движение.

Северный поток - 2 готов почти на 100% - говорят в РФ
Новости России
Времени осталось мало: в России сообщили, когда планируют начать поставки газа по "Северному потоку-2"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Северный поток - 2 готов почти на 100% - говорят в РФ
Времени осталось мало: в России сообщили, когда планируют начать поставки газа по "Северному потоку-2"
Дата публикации
Категория
Миллион украинцев стали гражданами РФ с 2017 года
Полмиллиона украинцев стали гражданами РФ, исполняя указ Путина – чем может ответить Украина?
Дата публикации
Категория
Деоккупация Крыма уже близко
"У них просто не будет другого варианта": Резников озвучил причину и сроки возвращения Крыма в Украину
Дата публикации
Категория
MamaRika не раскрывает имя первенца из-за суеверий
Певица MamaRika: с рождением сына мой день состоит из кормлений и смен подгузников, но уже планирую гастроли
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Джо Байден
Скорее поражение, чем победа: что говорят в Украине о встрече Зеленского с Байденом