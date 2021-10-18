Подольско-Воскресенский мост в Киеве при Кличко подорожал почти вдвое – СМИ

Сметная стоимость проекта строительства Подольско-Воскресенского моста в Киеве выросла на 77% — с 11,351 млрд до 19,922 млрд гривен.

Об этом сообщает "Экономическая правда".

Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель мэра столицы Николай Поворозник, исполнявший во время отпуска Виталия Кличко его обязанности. Ранее Поворозник таким же образом подписал распоряжение об увеличении вдвое сметной стоимости строительства Шулявского путепровода.

"В перечень объектов строительства в новом проекте добавились левобережные эстакады, в том числе эстакады съезда на улицу Оноре де Бальзака, а также арочный мост через озеро Радунка. Отметим, что в июне 2019 года состоялись общественные слушания, по результатам которых строительство мостового перехода должны были осуществить в обход озера. В интервью Экономической правде Поворозник говорил, что "нет смысла" строить мост через озеро Радунка", — отмечают журналисты издания.

Новый проект моста предполагает также финансирование строительства сооружений для 700-метрового участка метрополитена, который будет проходить по мостовому переходу.

По состоянию на июль 2020 года генподрядчик освоил на строительстве 9,809 млрд грн. По состоянию на январь 2016 года этот показатель составлял 3,424 млрд грн.

Генподрядчиком строительства выступает компания "Эко-Буд-Трейд", подконтрольная, по информации "Экономической правды", "смотрящему" за Киевом Денису Комарницкому.

Ранее Виталий Кличко обещал завершить строительство Подольско-Воскресенского моста еще в 2020 году.