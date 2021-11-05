Кличко звільнив "будівельника" мосту на Троєщину, ціна якого за час будівництва зросла на мільярди

Міст не можуть добудувати майже 20 років — Кличко обіцяв пустити машини до кінця 2021.

Віталій Кличко звільнив заступника голови Київської міськдержадміністрації Олександра Густєлєва через зволікання з будівництвом Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Саме він обіцяв закінчити будівництво цього року.

Про це повідомляє сайт КМДА.

Рішення про подальше будівництво буде ухвалено після наради всіх причетних до запуску об’єкта.

Нагадаємо, що будівництво цього переходу — один із київських "довгобудів". Споруда конструкції триває вже майже 20 років (з 2003 року) і її треба закінчити перед будівництвом метро на Троєщину — важливим для столиці інфраструктурним проєктом. Це комплекс об’єктів завдовжки 10 км.

Про активізацію робіт заговорили чотири роки тому. Ще у грудні 2017 року на його добудову заклали у бюджеті 2,5 млрд грн і у 2018 році мали розпочатися активні роботи, анонсовані Кличком. Мостовий перехід планували відкрити до кінця 2020 року – пустити потік автомобілів.

Мостовий перехід у січні 2020 року

2020 року на нього також виділяли близько 3 млрд гривень. Але вже у грудні заговорили про зрив термінів. У цьому звинуватили мешканців Русанівських садів, які блокували рух для вантажівок.

Зазначимо, що 9,809 млрд. грн. на літо 2020 року вже було освоєно на будівництві мосту.

Плани відкрити автосполучення мостом пересунули на кінець 2021 року. Але вже у серпні Кличко заявив про блокування роботи через обшуки.

Стан будівництва у серпні 2021

Цей міст має стати найбільшим арковим мостом у Європі. При цьому його кошторисна вартість суттєво зросла і становить 19,922 млрд. гривень. Ще у 2016 сума була меншою — 11,251 млрд. Їх реалізовуватиме та добудовуватиме мостовий перехід новий менеджер. Новий проєкт затвердили у жовтні.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві провалився асфальт на Троєщині — користувачі жартують про початок будівництва метро.