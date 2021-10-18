Подільсько-Воскресенський міст у Києві за Кличка подорожчав майже вдвічі – ЗМІ

Кошторисна вартість проєкту будівництва Подільсько-Воскресенського мосту в Києві зросла на 77% — з 11,351 млрд до 19,922 млрд гривень.

Про це повідомляє "Економічна правда".

Відповідне розпорядження підписав перший заступник мера столиці Микола Поворозник, який виконував під час відпустки Віталія Кличка його обовʼязки. Раніше Поворозник таким самим чином підписав розпорядження про збільшення вдвічі кошторисної вартості будівництва Шулявського шляхопроводу.

"До переліку обʼєктів будівництва в новому проєкті додалися лівобережні естакади, в тому числі естакади зʼїзду на вулицю Оноре де Бальзака, а також арковий міст через озеро Радунка. Відзначимо, що в червні 2019 року відбулися громадські слухання, за результатами яких будівництво мостового переходу повинні були здійснити в обхід озера. В інтервʼю Економічній правді Поворозник говорив, що "немає сенсу" будувати міст через озеро Радунка ", — зазначають журналісти видання.

Новий проєкт мосту передбачає також фінансування будівництва споруд для 700-метрової ділянки метрополітену, яка буде проходити мостовим переходом.

Станом на липень 2020 року генпідрядник освоїв на будівництві 9,809 млрд грн. Станом на січень 2016 року цей показник становив 3,424 млрд грн.

Генпідрядником будівництва виступає компанія "Еко-Буд-Трейд", підконтрольна, за інформацією "Економічної правди", "смотрящему" за Києвом Денису Комарницькому.

Раніше Віталій Кличко обіцяв завершити будівництво Подільсько-Воскресенського мосту ще в 2020 році.