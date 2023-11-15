Памятнику Пушкину в Киеве нашли новый "дом" (фото)

На территории музея находятся и другие советские памятники

В Киеве днем среды, 15 ноября, после многочисленных обращений активистов демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину, после чего его перевезли в другое место.

Как информируют столичные telegram-каналы, в настоящее время памятник можно заметить на территории Государственного музея авиации, где хранятся и другие памятки советского прошлого.

В настоящее время неизвестно, будет ли он там находиться на постоянной основе или же расположен там временно.

Как сообщалось ранее, памятник располагался на территории сквера на Брестском проспекте напротив парка Киевского политехнического института. После начала российского вторжения, его неоднократно обливали красной краской, чтобы напомнить о его принадлежности к стране-оккупанту, кроме того на пьедестале появлялись надписи с призывами к демонтажу.

При этом в октябре активисты даже провели акцию, во время которой памятник накрыли яркой "демаскировочной сетью", чтобы привлечь внимание местных властей к необходимости убрать его.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, сколько в Киеве еще осталось разных памятников советской эпохи, которые нуждаются в демонтаже.