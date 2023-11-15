Пам’ятнику Пушкіну у Києві знайшли новий "дім" (фото)

На території музею знаходяться інші радянські пам’ятники

У Києві вдень середа, 15 листопада, після численних звернень активістів демонтували пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну, після чого його перевезли до іншого місця.

Як інформують столичні telegram-канали, нині пам’ятник можна побачити на території Державного музею авіації, де зберігаються й інші пам’ятки радянського минулого.

В цей час невідомо, чи буде він там перебувати на постійній основі, чи розташований там тимчасово.

Як повідомлялося раніше, пам’ятник розташовувався на території скверу на Брестському проспекті навпроти парку Київського політехнічного інституту. Після початку російського вторгнення його неодноразово обливали червоною фарбою, щоб нагадати про його приналежність до країни-окупанта, крім того, на п’єдесталі з’являлися написи із закликами до демонтажу.

При цьому в жовтні активісти навіть провели акцію, під час якої пам’ятник накрили яскравою "демаскувальною мережею", щоб привернути увагу місцевої влади до необхідності її прибрати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Києві ще залишилося різних пам’яток радянської епохи, які потребують демонтажу.