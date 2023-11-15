У Києві знесли пам'ятник Пушкіну: фото та відео

Поет не є частиною культури України

Памʼятник російському поету Олександру Пушкіну, який нещодавно вкотре облили червоною фарбою, у Києві демонтували. Активісти неодноразово звертались до столичної та державної влади з проханням знести його.

І ось у середу, 15 листопада, довгоочікуваний демонтаж відбувся. Про це повідомив радник міського голови столиці Дмитро Білоцерковець у Facebook.

Як він зауважив, після дозволу Кабінету Міністрів України столична влада ухвалила рішення знести пам'ятник відомому поету окупантів. Не залишив поза увагою Дмитро Білоцерковець і те, скільки часу Кабмін потребував на "роздуми".

"Лише під кінець другого року повномасштабної війни до Кабміну дійшло, що Пушкін не є частиною української культури і чиновники погодили ініціативу Києва про знесення цього памʼятника. І на тому дякуємо.

Зносимо!" — написав він у Facebook.

Локалізував постамент у сквері на Берестейському проспекті навпроти парку Київського політехнічного інституту. Окрім того, що його не одноразово обливали фарбою на знак зневаги та "сигналу" владі, на ньому ще й писали чисельні вимоги щодо демонтажу.

Відмітка на мапі, де раніше стояв памʼянтик Пушкіну

Як наразі виглядає постумент без Пушкіна показав "Телеграф".

Кияни відреагували на такі новини з позитивом.

Проте є й ті, які не розуміють, що зробив Пушкін, який є символом російського імперіалізму та уособленням "великої могутньої російської мови", і як знесення цього памʼятника вплине на життя в Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що погруддя Пушкіну, яке розташовувалося на території гімназії №153, було демонтовано. Керівництво гімназії у 2022 році "заховало" пам’ятник під фанеру, яку пофарбували сірою фарбою — під колір постаменту. Таким чином, пам’ятник було вирішено "замаскувати" від сторонніх очей.