У Києві знесли пам'ятник Пушкіну: фото та відео
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Поет не є частиною культури України
Памʼятник російському поету Олександру Пушкіну, який нещодавно вкотре облили червоною фарбою, у Києві демонтували. Активісти неодноразово звертались до столичної та державної влади з проханням знести його.
І ось у середу, 15 листопада, довгоочікуваний демонтаж відбувся. Про це повідомив радник міського голови столиці Дмитро Білоцерковець у Facebook.
Як він зауважив, після дозволу Кабінету Міністрів України столична влада ухвалила рішення знести пам'ятник відомому поету окупантів. Не залишив поза увагою Дмитро Білоцерковець і те, скільки часу Кабмін потребував на "роздуми".
"Лише під кінець другого року повномасштабної війни до Кабміну дійшло, що Пушкін не є частиною української культури і чиновники погодили ініціативу Києва про знесення цього памʼятника. І на тому дякуємо.
Зносимо!" — написав він у Facebook.
Локалізував постамент у сквері на Берестейському проспекті навпроти парку Київського політехнічного інституту. Окрім того, що його не одноразово обливали фарбою на знак зневаги та "сигналу" владі, на ньому ще й писали чисельні вимоги щодо демонтажу.
Як наразі виглядає постумент без Пушкіна показав "Телеграф".
Кияни відреагували на такі новини з позитивом.
Проте є й ті, які не розуміють, що зробив Пушкін, який є символом російського імперіалізму та уособленням "великої могутньої російської мови", і як знесення цього памʼятника вплине на життя в Україні.
Раніше "Телеграф" писав, що погруддя Пушкіну, яке розташовувалося на території гімназії №153, було демонтовано. Керівництво гімназії у 2022 році "заховало" пам’ятник під фанеру, яку пофарбували сірою фарбою — під колір постаменту. Таким чином, пам’ятник було вирішено "замаскувати" від сторонніх очей.