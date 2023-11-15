В Киеве снесли памятник Пушкину: фото и видео

Поэт не является часть украинской культуры

Памятник российскому поэту Александру Пушкину, который недавно в очередной раз облили красной краской, в Киеве демонтировали. Активисты неоднократно обращались как столичным, так и государственным властям с просьбой снести его.

И вот в среду, 15 ноября, долгожданный демонтаж прошел. Об этом сообщил советник городского головы столицы Дмитрий Белоцерковец в Facebook.

Как он отметил, после разрешения Кабинета Министров Украины столичные власти приняли решение снести памятник известному поэту оккупантов. Не оставил без внимания Дмитрий Белоцерковец и то, сколько времени Кабмин нуждался в "размышлениях".

"Только к концу второго года полномасштабной войны до Кабмина дошло, что Пушкин не является частью украинской культуры и чиновники согласовали инициативу Киева о сносе этого памятника. И на этом спасибо.

Сносим!" — написал он в Facebook.

Локализовал постамент в сквере на Брестском проспекте напротив парка Киевского политехнического института. Кроме того, что его не раз обливали краской в знак пренебрежения и "сигнала" властям, на нем еще и писали многочисленные требования по демонтажу.

Место, где раньше был памятник Пушкину

Как выглядит пока постамент без Пушкина показал "Телеграф".

Киевляне отреагировали на подобные новости с позитивом.

Однако есть и те, которые не понимают, что сделал Пушкин, являющийся символом русского империализма и олицетворением "великого могущественного русского языка", и как снос этого памятника повлияет на жизнь в Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что бюст Пушкину, который располагался на территории гимназии №153, был демонтирован. Руководство гимназии в 2022 году "спрятало" памятник под фанеру, окрашенную серой краской — под цвет постамента. Таким образом, памятник был решен "замаскировать" от посторонних глаз.