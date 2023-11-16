Новий герой замість Пушкіна: у Києві запропонували оригінальну заміну пам’ятнику

Пропозиція зацікавила столичних жителів

Киянин виступив із пропозицією встановити пам’ятник легендарному псу Патрону у столичному сквері імені Івана Багряного на місці демонтованого напередодні пам’ятника російському поету Олександру Пушкіну. Зазначається, що саме Патрон є живим символом відданості Україні та яскравим натхненником сучасної української культури.

Петиція з такою пропозицією з’явилася на сайті Київської міської ради. Її автор упевнений, що саме пам’ятник псу Патрону чудово виглядатиме на вході у сквер і стане новою візитівкою Києва.

Так, у сквері імені Івана Багряного, що знаходиться у Шевченківському районі столиці, пропонується встановити пам’ятник псу Патрону, який "є символом відданості та спротиву нашої держави проти російських загарбників, а також створює позитивну атмосферу і дає надію людям у найскладніщі воєнні роки".

Парк ім. Багряного

Автор петиції впевнений, що пам’ятник Патрону також стане публічним визнанням подвигу всіх службових тварин, які допомагають захищати Україну та гарантувати безпеку людей. Крім цього, така ініціатива покликана сприяти формуванню позитивного ставлення до тварин та розвитку соціальної взаємодії.

Також наголошується, що Патрон став частиною сучасної української культури, а пісня про нього "збагатила її символікою та емоційним змістом".

Патрон

"Пісня про пса Патрона зробила значний внесок в сучасну українську культуру, збагачуючи її символікою та емоційним змістом. Мелодія та текст цієї пісні стали не лише виразом вдячності та відданості чотирилапому другові, а й сприяють формуванню позитивного ставлення до тварин та підтримує моральний дух українців у воєнні роки", — підкреслив автор ініціативи.

Варто зазначити, що для розгляду петиції вона має набрати 6000 голосів упродовж 60 днів. На момент публікації матеріалу петицію підписало трохи більше ніж 250 осіб.

Для довідки: Пес Патрон — це службовий собака породи джек-рассел-тер'єр, який здобув міжнародну популярність під час повномасштабної війни. Він став символом Міжнародного координаційного центру з питань гуманітарного розмінування МВС України. Також він став першим собакою з титулом "Пес доброї волі" від організації UNICEF.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що демонтованій пам’ятнику Пушкіну в Києві знайшли новий "будинок". Нині пам’ятник можна побачити на території Державного музею авіації, де зберігаються й інші пам’ятки радянського минулого. В даний час невідомо, чи буде він там перебувати на постійній основі, чи розташований там тимчасово.