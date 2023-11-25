У Києві з’явилася нова пам’ятка архітектури: тут зупинявся лауреат Нобелівської премії

Важлива та дуже потрібна ініціатива

Садиба Барбана, що знаходиться у Шевченківському районі Києва, була визнана пам’яткою історії. Після цього будівля має бути внесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток.

Про це повідомили активісти у Телеграм-каналі "Цегла". Зазначається, що садиба Барбана – це класичний зразок одноповерхової забудови другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Так, у Києві з’явилась ще одна пам’ятка архітектури. Йдеться про садибу Барбана, розташовану поблизу Львівської площі за адресою: Обсерваторна, 6. Садиба є яскравим зразком забудов початку 20 століття.

Варто зазначити, що садиба Барбана є одноповерховим будинком який був зведений наприкінці XIX століття для Олександра Барбана та неправомірно частково знесений у 2021 році.

Садибу назвали на честь титульного радника Олександра Барбана, першого власника будівлі.

Цікаво, що у 1947 році садибу відвідували американський письменник, лауреат Нобелівської премії Джон Стейнбек та засновник фотожурналістики Роберт Капа.

З 1960-х по 1984 рік у будинку розміщувалася клінічна база лікаря, автора робіт з дитячих хвороб Галини Тебенчук. А з 1986 до 1994 року музикознавець Михайло Головащенко ходив на роботу до редакції, яка розміщувалася в садибі.

Садиба Барбана

Довідково: Одноповерховий будинок титулярного радника Олександра Барбана був збудований у Києві в 1891 році. Свого часу в ньому зупинявся лауреат Нобелівської премії Джон Стейнбек, який згадував у своїх книгах про цю будівлю.

Будинок Барбана — історична одноповерхова будівля, розташована в Києві за адресою вул. Обсерваторна, 6. Садиба звели наприкінці XIX століття для Олександра Барбана.

Будівля є рідкісним зразком одноповерхового житла середнього класу з цегляним декором. Будинок прикрашений неокласичним декором — рустами, лиштвами, складним карнизом.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві історичну будівлю завісили новим банером за сотні тисяч гривень. Відомо, що вартість заміни банера на садибі Коробки коштувала 379 500 гривень, а замовником робіт виступило КП "Київжитлоспецексплуатація".

Двоповерховий будинок Федора Коробки був збудований у 1830 році і розташовується на сучасній вулиці Сагайдачного, 20/2, що в Подільському районі Києва. Ця садиба є прикладом київських особняків доби класицизму, а також пам’яткою історичної забудови Подолу. У 2012 році вона, згідно з постановою Кабміну, набула статусу пам’ятника національного значення.