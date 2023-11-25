В Киеве появился новый памятник архитектуры: здесь останавливался лауреат Нобелевской премии

Важная и очень нужная инициатива

Усадьба Барбана, котора располагается в Шевченковском районе Киева, была признана памятником истории. После этого здание должно быть внесено в Государственный реестр недвижимых памятников.

Об этом сообщили активисыты в Телеграм-канале "Цегла". Отмечается, что усадьба Барбана — это классический образец одноэтажной застройки второй половины XIX — начала ХХ века.

Так, в Киеве появился еще один памятник архитектуры. Речь идет об усадьбе Барбана, которая расположена вблизи Львовской площади по адресу: Обсерваторная, 6. Усадьба является ярким образцом застроек начала 20 века.

Стоит отметить, что усадьба Барбана является одноэтажным домом который был возведен в конце XIX века для Александра Барбана и неправомерно частично снесен в 2021 году.

Усадьбу назвали в честь титульного советника Александра Барбана, первого владельца здания.

Интересно, что в 1947 году усадьбу посещали американский писатель, лауреат Нобелевской премии Джон Стейнбек и основатель фотожурналистики Роберт Капа.

С 1960-х по 1984 год в доме размещалась клиническая база врача, автора работ по детским болезням Галины Тебенчук. А с 1986 по 1994 год музыковед Михаил Головащенко ходил на работу в редакцию, которая размещалась в усадьбе.

Усадьба Барбана

Для справки: Одноэтажный дом титулярного советника Александра Барбана был построен в Киеве в 1891 году. В свое время в нем останавливался лауреат Нобелевской премии Джон Стейнбек, упоминавший в своих книгах об этом здании

Дом Барбана — историческое одноэтажное здание, расположенное в Киеве по адресу ул. Обсерваторная, 6. Усадьба построили в конце XIX века для Александра Барбана. Здание представляет собой редкий образец одноэтажного жилья среднего класса с кирпичным декором. Дом украшен неоклассическим декором — рустами, наличниками, сложным карнизом.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве историческое здание завесили новым баннером за сотни тысяч гривен. Известно, что стоимость замены баннера на усадьбе Коробки обошлась в 379 500 гривен, а заказчиком работ выступило КП "Киевжилспецэксплуатация".

Двухэтажный дом Федора Коробки был построен в 1830 году и располагается он на современной улице Сагайдачного, 20/2, что в Подольском районе Киева. Эта усадьба является примером киевских особняков эпохи классицизма, а также памятником исторической застройки Подола. В 2012 году она, согласно постановлению Кабмина, получила статус памятника национального значения.