Въезд для грузовиков будет ограничен: власти Киева озвучили неутешительный прогноз

В столице прогнозируются снегопады и гололед

На протяжении воскресенья, 26 ноября, и понедельника, 27 ноября, в Киеве и области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о чрезвычайно сильных порывах ветра и просят жителей столицы быть осмотрительными.

Об этом сообщил на своей официальной странице в Телеграм мэр Киева Виталий Кличко. В столице прогнозируются снегопады, гололед и ледовые явления.

Так, жителей и гостей столицы предупреждают о том, что в ближайщие дни в Киеве будет наблюдаться значительный прирост снежного покрова и усиление ветра.

В воскресенье, 26 ноября, возможны метели, снежные заносы, а на дорогах — гололедица.

Опираясь на данные синоптиков, столичные власти решили ограничить въезд в город крупногабаритного транспорта в понедельник, 27 ноября.

Кроме этого, автовладельцам и пешеходам настоятельно рекомендуют быть осмотрительными и осторожными.

"Без крайней необходимости не выезжайте в город на частном автотранспорте. Воспользуйтесь лучше общественным транспортом. А если выехали на машине, — не паркуйте ее вдоль обочин дорог и на тротуарах. Это мешает работе снегоуборочной техники", — говорится в сообщении.

Также жителей столицы предупреждают и о том, что в связи со снижением температуры воздуха, 26 — 29 ноября на реках суббассейнов Верхнего и Среднего Днепра, Десны, Киевском и мелководьях Каневского водохранилищ ожидается появление первичных ледовых явлений в виде заберегов и шугохода.

Берегите себя и своих близких. Будьте максимално осторожны!

Проявите бдительность

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