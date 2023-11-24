В’їзд для вантажівок буде обмежений: влада Києва озвучила невтішний прогноз

У столиці прогнозуються снігопади та ожеледь

Протягом неділі, 26 листопада, та понеділка, 27 листопада, у Києві та області очікується різке погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про надзвичайно сильні пориви вітру та просять мешканців столиці бути обачними.

Про це повідомив на своїй офіційній сторінці у Телеграм мер Києва Віталій Кличко. У столиці прогнозуються снігопади, ожеледиця та навіть льодові явища.

Так, мешканців та гостей столиці попереджають про те, що найближчими днями у Києві спостерігатиметься значний приріст снігового покриву та посилення вітру.

У неділю, 26 листопада, можливі хуртовини, снігові замети, а на дорогах — ожеледиця.

Спираючись на дані синоптиків, столична влада вирішила обмежити в’їзд у місто великогабаритного транспорту у понеділок, 27 листопада.

Крім цього, автовласникам та пішоходам наполегливо рекомендують бути обачними та обережними.

"Без нагальної потреби не виїжджайте в місто приватним авто. Скористайтеся громадським транспортом. А якщо виїхали автівкою, — не паркуйте її вздовж узбіччя доріг і на тротуарах. Це заважає роботі снігоприбиральної техніки", — йдеться у повідомленні.

Також мешканців столиці попереджають і про те, що у зв’язку зі зниженням температури повітря, 26 — 29 листопада на річках суббасейнів Верхнього та Середнього Дніпра, Десни, Київському та мілководдях Канівського водосховищ очікується поява первинних льодових явищ у вигляді заберегів та шугоходів.

Бережіть себе і своїх близьких. Будьте максимально обережними!

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