В’їзд для вантажівок буде обмежений: влада Києва озвучила невтішний прогноз
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У столиці прогнозуються снігопади та ожеледь
Протягом неділі, 26 листопада, та понеділка, 27 листопада, у Києві та області очікується різке погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про надзвичайно сильні пориви вітру та просять мешканців столиці бути обачними.
Про це повідомив на своїй офіційній сторінці у Телеграм мер Києва Віталій Кличко. У столиці прогнозуються снігопади, ожеледиця та навіть льодові явища.
Так, мешканців та гостей столиці попереджають про те, що найближчими днями у Києві спостерігатиметься значний приріст снігового покриву та посилення вітру.
У неділю, 26 листопада, можливі хуртовини, снігові замети, а на дорогах — ожеледиця.
Спираючись на дані синоптиків, столична влада вирішила обмежити в’їзд у місто великогабаритного транспорту у понеділок, 27 листопада.
Крім цього, автовласникам та пішоходам наполегливо рекомендують бути обачними та обережними.
"Без нагальної потреби не виїжджайте в місто приватним авто. Скористайтеся громадським транспортом. А якщо виїхали автівкою, — не паркуйте її вздовж узбіччя доріг і на тротуарах. Це заважає роботі снігоприбиральної техніки", — йдеться у повідомленні.
Також мешканців столиці попереджають і про те, що у зв’язку зі зниженням температури повітря, 26 — 29 листопада на річках суббасейнів Верхнього та Середнього Дніпра, Десни, Київському та мілководдях Канівського водосховищ очікується поява первинних льодових явищ у вигляді заберегів та шугоходів.
Бережіть себе і своїх близьких. Будьте максимально обережними!
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