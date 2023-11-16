Якщо буде холодно: як самостійно зробити хімічну грілку
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З такою грілкою варто бути обережним
Якщо в домі вимкнули теплопостачання або дуже холодно, то є альтернативне джерело тепла — грілка. Окрім грілок з крупи, солі чи пляшки з водою, можна також зробити хімічну, яке буде багаторазовою.
Що потрібно купити та як її зробити, можна дізнатись у виданні "УНІАН". Більшість з предметів не знайти вдома.
Хімічна грілка своїми руками
Необхідно придбати:
- кухонну сіль — 2 ч. л;
- мідний купорос — 3 ч. л;
- суху деревна тирса;
- пластикова пляшка об'ємом 0.5 л;
- шматочок алюмінієвого дроту або фольги (можна замінити обрізком алюмінієвої банки з-під напою).
Інструкція, як її зробити
- Сіль і мідний купорос подрібнити в ступці, разом з тирсою засипати в пляшку;
- Туди ж помістити фольгу, дріт або обрізки алюмінієвої банки;
- Закрити кришку, а потім струсити.
Активувати таку грілку можна, наливши в неї води — досить 50 мл, щоб через 3-5 хвилин виріб вже почав віддавати тепло.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про зимовий лайфхак. За допомогою трюку з фольгою та радіатором ви підвищите температуру в кімнаті,