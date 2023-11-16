Якщо буде холодно: як самостійно зробити хімічну грілку

З такою грілкою варто бути обережним

Якщо в домі вимкнули теплопостачання або дуже холодно, то є альтернативне джерело тепла — грілка. Окрім грілок з крупи, солі чи пляшки з водою, можна також зробити хімічну, яке буде багаторазовою.

Що потрібно купити та як її зробити, можна дізнатись у виданні "УНІАН". Більшість з предметів не знайти вдома.

Хімічна грілка своїми руками

Необхідно придбати:

кухонну сіль — 2 ч. л;

мідний купорос — 3 ч. л;

суху деревна тирса;

пластикова пляшка об'ємом 0.5 л;

шматочок алюмінієвого дроту або фольги (можна замінити обрізком алюмінієвої банки з-під напою).

Інструкція, як її зробити

Сіль і мідний купорос подрібнити в ступці, разом з тирсою засипати в пляшку;

Туди ж помістити фольгу, дріт або обрізки алюмінієвої банки;

Закрити кришку, а потім струсити.

Активувати таку грілку можна, наливши в неї води — досить 50 мл, щоб через 3-5 хвилин виріб вже почав віддавати тепло.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про зимовий лайфхак. За допомогою трюку з фольгою та радіатором ви підвищите температуру в кімнаті,