Потепління завершиться і почнуться сильні вітри: погода зіпсує настрій киянам на вихідних

Варто залишити всі свої справи вдома

У столиці нашої країни передбачалось підвищення "плюсової" температури, однак місцями йшли дощі зі снігом та дули вітри. Майже така сама погода протримається і до кінця тижня, але синоптики попереджають про дуже міцні пориви вітру в неділю.

Слід обережно проходити повз дерева та лінії електропередач. 26 листопада у місті очікується дуже міцні вітри, сила яких не буде нижче 15-17 м/с, як повідомляють на сайті Meteofor.

В останній робочий день тижня, 24 листопада, вдень і ввечері небо буде безхмарним, та ніщо більше не буде нагадувати про похмурий ранок. Уночі розпочався дрібний дощ зі снігом, але він має завершитись вранці. Вдень температура повітря становитиме +4 градуси, але вночі було +2 °C. Максимальні пориви вітру очікуються у другій половині дня — сильні 11 м/с.

У суботу, 25 листопада, ясна погода протримається зночі й майже до обіду, але незабаром у місто прийдуть хмари. Удень температура сягатиме +1 градус, але вночі вона буде -0 °C. Максимальні пориви вітру відбудуться зранку — помірні 7 м/с.

Наступного дня, 26 листопада, синоптики прогнозують суцільно хмарну погоду. Сніг та дощ, які розпочнуться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора. Температура повітря вдень прогріється до -1 градусів, а вночі буде -1 °C. Максимальні пориви вітру очікуються переважно після обіду — дуже міцні 15-17 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якої погоди взимку чекати українцям у 2023-2024 роках. Кліматологи та науковці поділились прогнозом.