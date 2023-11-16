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Если будет холодно: как самостоятельно сделать химическую грелку

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Кошка Новость обновлена 16 ноября 2023, 11:42
Кошка. Фото Pixabay

С такой грелкой следует быть осторожным

Если в доме выключили теплоснабжение или очень холодно, то есть альтернативный источник тепла – грелка. Кроме грелок из крупы, соли или бутылки с водой, можно также сделать химическую, которая будет многократной.

Что нужно купить и как ее сделать, можно узнать в издании "УНИАН". Большинство из предметов не найти дома.

Химическая грелка своими руками

Необходимо приобрести:

  • поваренную соль – 2 ч. л;
  • медный купорос – 3 ч. л;
  • сухие древесные опилки;
  • пластиковая бутылка объемом 0,5 л;
  • кусочек алюминиевой проволоки или фольги (можно заменить обрезком алюминиевой банки из-под напитка).

Инструкция, как ее сделать

  • Соль и медный купорос измельчить в ступке, вместе с опилками засыпать в бутылку;
  • Туда же поместить фольгу, проволоку или обрезку алюминиевой банки;
  • Закрыть крышку, а затем встряхнуть.

Активировать такую грелку можно, налив в нее воды – достаточно 50 мл, чтобы через 3-5 минут изделие уже начало отдавать тепло.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о зимнем лайфхаке. С помощью трюка с фольгой и радиатором вы повысите температуру в комнате,

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#Тепло #Грелка #Лайфхак