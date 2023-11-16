Если будет холодно: как самостоятельно сделать химическую грелку
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С такой грелкой следует быть осторожным
Если в доме выключили теплоснабжение или очень холодно, то есть альтернативный источник тепла – грелка. Кроме грелок из крупы, соли или бутылки с водой, можно также сделать химическую, которая будет многократной.
Что нужно купить и как ее сделать, можно узнать в издании "УНИАН". Большинство из предметов не найти дома.
Химическая грелка своими руками
Необходимо приобрести:
- поваренную соль – 2 ч. л;
- медный купорос – 3 ч. л;
- сухие древесные опилки;
- пластиковая бутылка объемом 0,5 л;
- кусочек алюминиевой проволоки или фольги (можно заменить обрезком алюминиевой банки из-под напитка).
Инструкция, как ее сделать
- Соль и медный купорос измельчить в ступке, вместе с опилками засыпать в бутылку;
- Туда же поместить фольгу, проволоку или обрезку алюминиевой банки;
- Закрыть крышку, а затем встряхнуть.
Активировать такую грелку можно, налив в нее воды – достаточно 50 мл, чтобы через 3-5 минут изделие уже начало отдавать тепло.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о зимнем лайфхаке. С помощью трюка с фольгой и радиатором вы повысите температуру в комнате,