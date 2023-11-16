Если будет холодно: как самостоятельно сделать химическую грелку

С такой грелкой следует быть осторожным

Если в доме выключили теплоснабжение или очень холодно, то есть альтернативный источник тепла – грелка. Кроме грелок из крупы, соли или бутылки с водой, можно также сделать химическую, которая будет многократной.

Что нужно купить и как ее сделать, можно узнать в издании "УНИАН". Большинство из предметов не найти дома.

Химическая грелка своими руками

Необходимо приобрести:

поваренную соль – 2 ч. л;

медный купорос – 3 ч. л;

сухие древесные опилки;

пластиковая бутылка объемом 0,5 л;

кусочек алюминиевой проволоки или фольги (можно заменить обрезком алюминиевой банки из-под напитка).

Инструкция, как ее сделать

Соль и медный купорос измельчить в ступке, вместе с опилками засыпать в бутылку;

Туда же поместить фольгу, проволоку или обрезку алюминиевой банки;

Закрыть крышку, а затем встряхнуть.

Активировать такую грелку можно, налив в нее воды – достаточно 50 мл, чтобы через 3-5 минут изделие уже начало отдавать тепло.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о зимнем лайфхаке. С помощью трюка с фольгой и радиатором вы повысите температуру в комнате,