Заснежит по полной: когда Украину накроют снегопады, штормы и морозы

Украину один за другим накроют два циклона

Календарная осень подходит к своему финалу. За аномально теплый октябрь "отыгрался" ноябрь, принесший в Украину первые морозы и снегопады. По прогнозам синоптиков, финальный аккорд ноября будет совсем неспокойным: два циклона, следующих один за другим, спровоцируют обильные осадки и ветреную погоду.

Какой же погоды ждать в Украине на выходных и в течение следующей недели? Об этом "Телеграф" узнавал у синоптиков Укргидрометцентра.

По данным Укргидрометцентра, в субботу, 25 ноября, на востоке и юге ожидаются дожди, на западе снег, а вот на севере и в центре обойдется без существенных осадков.

Теплее всего в этот день будет на юге: ночью столбики термометров покажут от 2 до 5 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +8.

На востоке и в центре будет немного прохладнее: от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла в ночные часы суток и около 5 градусов выше нуля днем.

На западе и севере ночью 2-3 градуса мороза, а днем от 0 до 3 градусов тепла.

В воскресенье, 26 ноября, погодные условия начнут резко меняться.

"В воскресенье-понедельник, на территорию Украины будет заходить активный циклон с юга. В Украине такие циклоны бывают нечасто. Соответственно, самые сложные погодные условия ожидаются в Одесской и Николаевской областях, а в целом по всей территории Украины, кроме запада и востока, будут сложные погодные условия.

В Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях ожидаются значительные дожди. В Кировоградской, Полтавской, Сумской будет сильный мокрый снег и гололед, а в Одесской, Николаевской, Киевской и Черниговской областях ожидается сильный снег и метели. Порывы ветра — 15-22 метров в секунду, а на юге до 30 метров в секунду (по шкале Бофорта это жестокий шторм — Ред .)", — пояснила "Телеграфу" синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Что же касается температурных показателей, то они будут выглядеть следующим образом:

"В воскресенье ночью и днем от 0 до 5 градусов мороза. В восточных, юго-восточных регионах ночью 1-6 тепла, а днем 8-13 градусов тепла, в Крыму до +16 °С", — добавила синоптик.

В начале новой рабочей недели, в понедельник, 27 ноября, циклон начнет "угасать".

"27 ноября днем ожидается ослабление осадков, ведь циклон будет отходить в юго-восточном направлении и покидать нашу территорию", — объясняет Птуха.

Уход циклона спровоцирует морозную волну в Украине, однако яростного "минуса" ожидать все же не стоит.

"В понедельник будет прохладнее и морозы ожидаются почти по всей территории Украины: ночью 4-9 градусов мороза, а днем 2-7 градусов. Немного теплее на юге и востоке: от 4 до 2 градусов тепла как днем, так и ночью", – подчеркивает синоптик.

Во вторник, 28 ноября, в Украину приедет еще один циклон.

"Во вторник к вечеру ожидается выход следующего циклона и снова с юга. Он принесет мокрый снег и дожди на юге, а на остальных территориях без осадков", — говорит Наталья Птуха.

Значительные осадки будут продолжаться и на экваторе недели, в среду, 29 ноября.

"29 ноября ожидается сильный снег в большинстве областей Украины, только в юго-восточной части все же будет дождь. Порывы ветра 15-20 метров в секунду. Температура существенно не изменится. Сильных морозов пока не стоит ожидать", — резюмировала Наталья Птуха.