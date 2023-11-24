Вхурделить на повну: коли Україну накриють снігопади, шторми та морози

Україну один за одним накриють два циклони

Календарна осінь добігає свого фіналу. За аномально теплий жовтень "відігрався" листопад, який приніс в Україну перші морози та снігопади. За прогнозами синоптиків, фінальний акорд листопада буде зовсім неспокійним: два циклони, що йдуть один за одним, спровокують рясні опади та вітряну погоду.

Якої ж погоди чекати в Україні на вихідних і впродовж наступного тижня? Про це "Телеграф" дізнавався у синоптиків Укргідрометцентру.

За даними Укргідрометцентру, в суботу, 25 листопада, на сході та півдні очікуються дощі, на заході — сніг, а от на півночі та в центрі обійдеться без істотних опадів.

Тепліше за все цього дня буде на півдні: вночі стовпчики термометрів покажуть від 2 до 5 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +8.

На сході та в центрі буде трохи прохолодніше: від 2 градусів морозу до 1 градусу тепла в нічні години доби і близько 5 градусів вище нуля вдень.

На заході та півночі вночі 2-3 градуси морозу, а вдень від 0 до 3 градусів тепла.

В неділю, 26 листопада, погодні умови почнуть різко змінюватися.

"В неділю-понеділок, на територію України буде заходити активний циклон з півдня. В Україні такі циклони бувають нечасто. Відповідно, найскладніші погодні умови очікуються в Одеській та Миколаївській областях, а загалом по всій території України, окрім заходу та сходу, будуть складні погодні умови.

Так, у Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях очікуються значні дощі. У Кіровоградській, Полтавській, Сумській — буде сильний мокрий сніг та ожеледь, а в Одеській, Миколаївській, Київській та Чернігівській областях очікується сильний сніг та хуртовини. Пориви вітру — 15-22 метрів за секунду, а на півдні до 30 метрів за секунду (за шкалою Бофорта це жорстокий шторм — Ред.)", — пояснила "Телеграфу" синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Що ж стосується температурних показників, то виглядатимуть вони таким чином:

"У неділю вночі та вдень від 0 до 5 градусів морозу. В східних, південно-східних регіонах, вночі 1-6 тепла, а вдень 8-13 градусів тепла, в Криму до +16 °С", — додала синоптик.

На початку нового робочого тижня, у понеділок, 27 листопада, циклон почне "згасати".

"27 листопада вдень очікується послаблення опадів, адже циклон буде відходити в південно-східному напрямку і покидати нашу територію", — пояснює Птуха.

Відхід циклону спровокує морозну хвилю в Україні, однак лютого "мінусу" очікувати все ж не варто.

"В понеділок буде прохолодніше і морози очікуються майже по всій території України: вночі 4-9 градусів морозу, а вдень 2-7 градусів. Трохи тепліше на півдні та сході: від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла як вдень, так і вночі", — підкреслює синоптик.

У вівторок, 28 листопада, в Україну завітає ще один циклон.

"У вівторок надвечір очікується вихід наступного циклону і знову з півдня. Він принесе мокрий сніг ідощі на півдні, а на решті територій без опадів", — каже Наталія Птуха.

Значні опади триватимуть і на екваторі тижня, у середу, 29 листопада.

"29 листопада очікується значний сніг у більшості областей України, тільки у південно-східній частині все ж буде дощ. Пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура істотно не зміниться. Сильних морозів поки що не варто очікувати", — резюмувала Наталія Птуха.