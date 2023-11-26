На Одещині обмежено рух транспорту через негоду: що відомо (фото, відео)

Кількість ДТП значно збільшилась

Негода зі значними снігопадами та шквальним вітром накрила південну частину Одеської області. Деякі райони вкрило чималим шаром снігу, а у деяких — повалило дерева та пошкодили стовпи з ЛЕП.

Мешканці частини Ізмаїльського та Одеського району, Великий Дальник залишись без електропостачання. За повідомленням ДТЕК знеструмлено 116 населених пунктів. Про це повідомляє Суспільне, додаючи, що енергетики ремонтують 41 повітряну лінію, що живлять 754 трансформаторні підстанції. Працюють 55 бригад.

Зазначається, що через негоду голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що рух для великовагових транспортних засобів на трасах М-15 Одеса – Рені та М-28 Одеса – Южне було перекрито. Там заборонили їздити орієнтовно по 20 годину 30 хвилин 26 листопада.

Пізніше повідомили, що рух перекрили для всіх видів транспорту по трасі М-15 Одеса-Рені (на м.Бухарест). А на трасі М-05 Київ-Одеса введено обмеження руху вантажних транспортних засобів.

Відео з наслідками негоди на трасах Одещини

"Просимо всіх водіїв не виїжджати з дому, а перечекати несприятливі погодні умови. Наразі на дорогах слизько, є замети, непроїзні місця, затори та ДТП", – йдеться у повідомленні Олега Кіпера.

Автомобіль занесло та перекинуло

Вантажівка з зерном перевернулась

Автобус, який зʼїхав в кювет

На трасі Одеса – Рені біля села Красна Коса перекинувся вантажний автомобіль з зерном. Біля села Новокам’янка Ізмаїльського району автобус Варна – Київ з 22 пасажирами з’їхав у кювет.

Інформація щодо відновлення руху автотранспорту буде надана додатково.

Ба більше, як повідомили в Одеській міській раді, ожеледиця утворилася на Київському шосе, Тираспольському шосе та Шкодовій горі. Наразі комунальники проводять посипку доріг на цих дорогах.

Яка ситуація в Одесі

Саму Одесу негода також не оминула стороною. Одесити повідомляють про значний снігопад. Водночас через негоду утворився туман та погіршилася видимість для пішоходів та водіїв.

Наразі відомо, що в Одесі негода повалила 14 дерев. Наслідки негоди ліквідують комунальні служби.

Повалені дерева в Одесі

Наслідки негоди ліквідують

Комунальники прибирають повалені дерева з проїжджої частини

Додамо, що синоптики прогнозують хурделицю та ожеледицю в Одеській області. Також в регіоні очікується шквальний вітер, швидкість якого може сягати від 25 до 30 метрів на секунду.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що 19 листопада в Одесі випав перший сніг. Тоді у міській раді зазначили, що через негоду у місті було повалено 55 дерев. Крім того, були зафіксовані падіння 8 великих гілок.