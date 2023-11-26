На Київ насувається сильна хуртовина: городян закликали залишатися вдома

Погода у Києві продовжує погіршуватися

У Києві в неділю, 26 листопада, пішов сильний сніг, через який у місто навіть заборонили в’їжджати вантажівкам. При цьому не варто чекати, що найближчим часом ситуація покращає.

Як інформує пресслужба столичного підрозділу ДСНС, крім посилення снігопаду в Києві також варто чекати на сильні пориви вітру.

"За даними Укргідрометцентру, у другій половині дня очікується сильний сніг, хуртовина, на дорогах ожеледиця. Також можливі пориви вітру 17-22 м/с, місцями — 25 м/с", — йдеться у повідомленні.

При цьому рятувальники закликають киян залишатися вдома та без потреби не виходити на вулиці. А якщо все ж таки довелося, то варто бути уважними через вітер і можливу ожеледицю.

Варто зазначити, що згідно з довгостроковими прогнозами, весь грудень у Києві характеризуватиметься мокрим снігом різної інтенсивності, проте будуть і короткочасні потепління, під час яких температура повітря підвищуватиметься аж до +7 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розпитав синоптиків про те, якою буде погода в Україні до кінця листопада. Українцям варто подбати про теплі речі та готуватися до того, що снігопадів буде багато.