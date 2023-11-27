На росію обрушилася нова біда: москву та область накрила "чорна хуртовина" (фото, відео)

Через снігопад скасовують рейси

Потужний снігопад уночі накрив москву, а вдень обіцяють крижаний дощ. У зв’язку з погодними умовами на дорогах видимість зводиться до нуля.

Як пишуть російські паблики, на столичний регіон знайшла так звана "чорна хуртовина". Там очікують, що за добу випаде до 50% місячної норми опадів.

За прогнозами синоптиків, температура коливатиметься між плюсом і мінусом, через що в деяких районах столиці та області пройде крижаний дощ. Також очікується ожеледиця.

Місцева влада повідомила, що рух на дорогах міста ускладнений, на деяких ділянках буксують вантажівки. Комунальні служби працюють у посиленому режимі.

Через снігопад близько 40 рейсів затримується в московських аеропортах. Зранку на вулицях утворилися кучугури, бо сніг йшов усю ніч.

"Щонайменше 35 рейсів затримано та ще 4 скасовано на тлі снігопаду у "Внуково", "Домодєдово" та "Шереметьєво". У москві за добу випало 35% місячної норми опадів", — пишуть пропагандисти.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві через негоду ввели обмеження щодо руху транспорту.