У Києві через негоду ввели обмеження у русі транспорту: що змінилося

Обмеження незабаром знімуть

Через снігопад у Київ не пропускатимуть великогабаритний транспорт. Заборона діє з 7:30 ранку 27 листопада.

Про це повідомили на офіційній сторінці Київської міської державної адміністрації (КМДА). За інформацією влади, заборона дозволить мінімізувати виникнення пробок на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

Обмеження діятимуть до покращення умов. Орієнтовно о 10:00 великогабаритному транспорту дозволять в’їзд.

"Просимо керівників підприємств із перевезення вантажів, у тому числі на великі дистанції, врахувати обмеження при плануванні маршрутів та не створювати накопичення автотранспорту на в’їздах до міста.

Нагадуємо водіям, що у снігопади краще віддати перевагу громадському транспорту. Також не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, щоб не заважати роботі спецтехніки", — йдеться у повідомленні.

За прогнозом синоптиків, сьогодні у Києві йтиме сніг до обіду.

Раніше "Телеграф" писав про те, що ми розпитали синоптиків про те, якою буде погода в Україні до кінця листопада.