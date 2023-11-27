В Киеве из-за непогоды ввели ограничения в движении транспорта: что изменилось

Ограничения вскоре снимут

По причине снегопада в Киев не будут пропускать крупногабаритный транспорт. Запрет действует с 7:30 утра 27 ноября.

Об этом сообщили на официальной странице Киевской городской государственной администрации (КГГА). По информации властей, запрет позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

Ограничения будут действовать до улучшения условий. Ориентировочно в 10:00 крупногабаритному транспорту разрешат въезд.

"Просим руководителей предприятий по перевозке грузов, в том числе на большие дистанции, учесть ограничения при планировании маршрутов и не создавать накопления автотранспорта на въездах в город.

Напоминаем водителям, что в снегопады лучше отдать предпочтение общественному транспорту. Также не стоит оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники", — говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, сегодня в Киеве будет идти снег до обеда.

Ранее "Телеграф" писал о том, что мы расспросили синоптиков о том, какой будет погода в Украине до конца ноября.