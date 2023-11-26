Часть Одессы осталась без тепла из-за снежной бури: что говорят коммунальщики

Город закидало снегом

Серьезное ухудшение погодных условий ударило по жителям Одесской области. Местами были оборваны линии электропередачи, заблокированы дороги, а теперь стало известно, что в самом областном центре случились перебои с теплом.

Как проинформировали в КП "Теплоснабжение города Одесса", крупные районные котельни были отключены из-за перепадов напряжения, возникших на фоне сильного снегопада.

"В связи со сложными погодными условиями и, как следствие, перепадами напряжения электроэнергии или полного прекращения электроснабжения вынуждены приостанавливать работу крупных районных котельных с целью предотвращения дальнейших аварийных ситуаций и сохранения устойчивого функционирования оборудования", — сообщили там.

Отмечается, что подача тепла будет восстановлена после того, как вернется стабильное энергоснабжение. В связи с этим горожан призвали соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к возникшим трудностям.

Вместе с тем, пользователи сети сообщили, что тепла в некоторых местах не было и до непогоды.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, вьюги, шквальный ветер и гололед ожидаются не только в Одесской области, но и в других уголках Украины. В частности, непогода может наделать беды в восточной, центральной, северной и южной части нашего государства.