На Крым навалился "шторм века": море вышло из берегов, ветер все крушит (фото, видео)

Некоторые утверждают, что никогда такого не видели раньше

Юг Украины накрыла сильная непогода. Штормит, в частности, и во временно оккупированном Крыму. Там вообще наблюдается одна из самых сложных ситуаций.

Об этом сообщают местные паблики. По их данным, россияне забили тревогу еще с самого утра. Местный псевдогубернатор полуострова Аксенов создал даже оперативный штаб. Все службы были приведены в режим повышенной готовности. Впрочем, на стихию это никак повлиять не могло.

Еще вчера, по информации мониторинговых сайтов, на Крым надвигались 10-метровые волны. Некоторые утверждают, что никогда такого не видели раньше. Урагану даже дали название — "Шторм века".

И ближе к вечером этот "Шторм века" таки начал добираться до Крыма. Сначала один за другим начали падать деревья в самых различных уголках полуострова.

После этого, натиска ветров уже стали не выдерживать и различные инфраструктурные объекты: столбы, крыши, билборды и дома.

Далее начали увеличиваться волны, в частности, унося в море яхты.

Ну а продолжили бушевать волны уже на берегу, которого, к слову, местами уже нет. Так, например, выглядит трасса Саки-Евпатория:

Но погода не стала останавливаться и подкинула крымчанам и россиянам "камни с неба" в виде града.

Напомним, ранее мы писали о том, жителям каких областей следует подготовиться к серьезной непогоде.