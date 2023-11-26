Метель на Одесщине валит деревья и заметает трассы (фото, видео)

Людей призывают оставаться дома

Одесщину продолжает засыпать снегом со шквальным ветром. В настоящее время наблюдается ухудшение погодных условий и в северной части области.

Снежные заносы на юге Одесщины иногда достигают 70 сантиметров. Там ситуация самая сложная, сообщает глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Из-за осложнений погодных условий водители вылетают из проезжей части, застревают в кюветах, обочинах и склонах. Сергей Братчук добавляет, что пока коммунальщики расчищают дороги, полицейские и сотрудники ГСЧС помогают автомобилистам выехать из усложненных участков или увозят их и их пассажиров в пункты обогрева.

Патрульная полиция Украина показала, как, спеша на вызов, в "зимнем плену" оказалась карета скорой.

"Вместе со спасателями, патрульные отбуксировали автомобиль и помогли выехать с усложненного участка. Призываем учитывать погодные условия и оставаться дома", — добавляют правоохранители.

В общей сложности из снежной ловушки изъяли 121 автомобиль, из них 5 автобусов и 5 машин "Скорой помощи". Отмечается, что колонны техники в сопровождении полиции вышли на очистку магистралей.

Однако в самой Одессе ситуация не лучше, ведь многие деревья повалены. В частности, в сети распространяют видео, на котором от непогоды одно дерево упало на автомобиль патрульной полиции, а другое повредило балкон жителю города.

Пока известно, что в Одессе повалено 39 деревьев. В области обесточены 178 населенных пунктов области.

Все учебные заведения Одесской области 27 ноября переходят на дистанционную форму обучения в связи с резким ухудшением погодных условий. Детские сады и школы будут работать в режиме дежурных групп, сообщил глава Одесской ОВА.

Также из-за непогоды стоимость услуг такси значительно выросла. Одесситы жалуются на заоблачные ценники на поездки.

Ранее "Телеграф" писал, что метели, шквальный ветер и гололед распространятся не только на Одесскую область, но и ожидаются в других регионах Украины. В частности, непогода может наделать беды в восточной, центральной, северной и южной части нашего государства.