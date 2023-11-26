Завірюха на Одещині валить дерева і замітає траси (фото, відео)

Людей закликають залишатись вдома

Одещину продовжує засипати снігом зі шквальним вітром. Наразі спостерігається погіршення погодних умов і в північній частині області.

Снігові замети на півдні Одещини подекуди сягають 70 сантиметрів. Там ситуація найскладніша, повідомляє голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

Через ускладнення погодних умов водії вилітають з проїжджої частини, застрягають у кюветах, на узбіччях та схилах. Сергій Братчук додає, що поки комунальники розчищають дороги, поліцейські та співробітники ДСНС допомагають автомобілістам виїхати з ускладнених ділянок або відвозять їх та їхніх пасажирів до пунктів обігріву.

Патрульна поліція Україна показала, як, поспішаючи на виклик, в "зимовому полоні" опинилась карета швидкої.

"Разом з рятувальниками, патрульні відбуксирували автомобіль та допомогли виїхати з ускладненої ділянки. Закликаємо зважати на погодні умови та залишатися вдома", — додають правоохоронці.

Загалом зі снігової пастки вилучили 121 автомобіль, з них 5 автобусів та 5 машин "Швидкої допомоги". Зазначається, що колони техніки у супроводі поліції вийшли на очищення магістралей.

Проте у самій Одесі ситуація не краща, адже чимало дерев повалено. Зокрема у мережі ширяться відео, на якому від негоди дерево впало на автівку патрульної поліції, пошкодило балкон мешканцю міста.

Наразі відомо, що в Одесі повалено 39 дерев. В області знеструмлено 178 населених пунктів області.

Усі заклади освіти Одеської області 27 листопада переходять на дистанційну форму навчання у зв'язку з різким погіршенням погодних умов. Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп, повідомив голова Одеської ОВА.

Також через негоду вартість послуг таксі значно зросла. Одесити скаржаться на захмарні цінники на поїздки.

Раніше "Телеграф" писав, що хуртовини, шквальний вітер та ожеледиця поширяться не тільки Одеською областю, а й очікуються в інших регіонах України. Зокрема негода може наробити лиха у східній, центральній, північній та південній частині нашої держави.