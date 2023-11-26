На Крим навалився "шторм століття": море вийшло з берегів, вітер все трощить (фото, відео)

Дехто стверджує, що ніколи такого не бачили раніше

Південь України накрила сильна негода. Штормить, зокрема, й у тимчасово окупованому Криму. Там взагалі спостерігається одна із найскладніших ситуацій.

Про це повідомляють місцеві пабліки. За їхніми даними, росіяни забили на сполох ще з самого ранку. Місцевий псевдогубернатор півострова аксьонов створив навіть оперативний штаб. Усі служби було приведено у режим підвищеної готовності. Втім, на стихію це не вплинути ніяк не могло.

Ще вчора, за інформацією моніторингових сайтів, на Крим насувалися 10-метрові хвилі. Дехто стверджує, що ніколи такого не бачив раніше. Урагану навіть дали назву — "Шторм століття".

І ближче до вечора цей "Шторм століття" таки почав діставатися Криму. Спочатку один за одним почали падати дерева в різних куточках півострова.

Після цього, натиску вітрів вже стали не витримувати і різні інфраструктурні об’єкти: стовпи, дахи, білборди та будинки.

Далі почали збільшуватися хвилі, зокрема, несучи в море яхти.

Ну а продовжили вирувати хвилі вже на березі, якого, до речі, місцями вже немає. Так, наприклад, виглядає траса Саки-Євпаторія:

Але погода не стала зупинятися та підкинула кримчанам та росіянам "камені з неба" у вигляді граду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, жителям яких областей слід підготуватися до серйозної негоди.