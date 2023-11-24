Різке збільшення сонячної активності: на Землі вирує магнітна буря

Шторм передбачається одноденним

Протягом останніх днів на світилі відбувалось багато сонячних явищ, однак не одне з них не стало причиною геомагнітних штормів. Астросиноптики прогнозують, що протягом п'ятниці Землю турбуватиме магнітне коливання 5 балів.

Як кажуть вчені з сайту Spaceweather, за останній тиждень кількість плям на великий зірці зросла майже в 10 разів, і тепер на сонячному диску присутні десятки темних ядер. Лише 24 листопада кілька викидів корональної маси (CME), що перекриваються, відлетіли від Сонця.

"Аналітикам доведеться витратити деякий час на розгадку цих хмар, щоб визначити їхні траєкторії. Однак модель NASA вже припускає, що один може прямувати до Землі. Перший яскравий південний CME, може вразити магнітне поле нашої планети пізно 25 листопада", — кажуть астросиноптики.

Водночас, за даними ресурсу Meteoagent, можна дізнатись, коли чекати на наступні геомагнітні шторми протягом листопада.

Згідно з графіком, у п'ятницю, 24 листопада, вируватиме магнітна буря 5 балів. Протягом наступних двох днів магнітосфера нашої планети буде в стані збудження.

На наступний слабкий шторм варто чекати лише у грудні, а саме 5 грудня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду в Україні на найближчі дні. Синоптики прогнозують, що у деяких областях температура повітря може опуститись до 17 градусів морозу.