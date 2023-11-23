Одразу 3 сонячних явища можуть спровокувати магнітну бурю на Землі: коли її чекати

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Сонце дуже щедро на "подарунки" у вигляді нових загроз для нашої планети. Окрім великої сонячної плями AR3490-91-92 та потоку сонячного вітру, додалась ще нитка магнетизму.

Слабка магнітна буря, що була спричинена останнім космічним явищем, може вирувати на Землі 25 листопада, як повідомляють вчені з сайту Spaceweather. Темна нитка магнетизму спалахнула від сонця вчора (22 листопада), вирізавши глибокий "вогняний каньйон" в атмосфері.

Тим часом астросиноптики з сайту Meteoagent прогнозують, що на Землі до кінця місяця відбудеться лише один геомагнітний шторм та два невеликих коливання.

Згідно з прогнозом, сьогодні, 23 листопада, пануватиме геомагнітне коливання 4 балів, яке наступного дня збільшиться до магнітного шторму 5 балів, однак вже 25 листопада його вплив зменшиться.

Після того, з 26 по 30 листопада, не передбачається будь-яких коливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду в Україні на найближчі дні. Синоптики прогнозують, що у деяких областях температура повітря може опуститись до 17 градусів морозу.